La Audiencia Provincial de Córdoba absuelve al exconcejal David Dorado de un delito de prevaricación

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba, presidida por el magistrado José Francisco Yarza, ha absuelto al exconcejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Córdoba, David Dorado, del delito de prevaricación administrativa por el que estaba siendo juzgado. En concreto, los hechos juzgados se remontan a septiembre de 2020, momento en el que se firmó la contratación del sistema de seguridad (alarmas) para colegios públicos y edificios municipales durante la pandemia. El fallo ha sido comunicado este jueves a las partes. Contra la sentencia cabe recurso de recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En este caso, que se juzga por separado del conocido como caso Infraestructuras, el Ministerio Fiscal, representado por el fiscal Manuel Carlos Jiménez, solicitaba que se inhabilitase a David Dorado para empleo o cargo público durante 12 años. La investigación de esta pieza se instruyó en el juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba, pero coincidía con la temática de la causa general del llamado caso Infraestructuras, que indaga sobre si existieron irregularidades en varias contrataciones realizadas en la Delegación municipal de Infraestructuras cuando Dorado estaba al frente de la misma.

"Firmaba sin leer"

La Audiencia Provincial llamó a testificar en este asunto al alcalde de Córdoba, José María Bellido, así como al titular de la asesoría jurídica municipal, Miguel Aguilar, quien sostuvo en sede judicial que las prácticas del exconcejal habían constituido "una patada a toda la legislación". El acusado, por su parte, argumentó en su defensa que en los meses en los que estuvo al frente de la Delegación de Infraestructuras firmaba todo lo que le pasaban los funcionarios sin leer. "Yo confiaba en la buena fe de los funcionarios y en el buen hacer", aseguró en el juicio.

La defensa de Dorado, representada por el abogado Carlos Arias, resaltó que "hasta la fecha, ha salido indemne de todo", en alusión a los procedimientos judiciales donde se ha investigado a Dorado por presuntas irregularidades en la contratación del área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba.