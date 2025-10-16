Aucorsa estrena 56 paneles informativos e impulsa la instalación de 100 puntos de recarga del bonobús

Aucorsa estrena este jueves 56 paneles informativos dentro de un proyecto global de digitalización y modernización de su sistema de ticketing. Los paneles se instalarán en las mismas ubicaciones en las que se encuentran los actuales, pero añaden prestaciones como los colores que permiten identificar rápidamente la línea que espera el usuario y el tiempo de espera del bus. Los paneles son visualmente más amables y tienen mayor capacidad de información en la pantalla. Así, además del tiempo estimado de llegada del vehículo, que ya se ofrecía, se podrá dar información del cambio del servicio o de la ruta. De los 56, cinco tendrán información sonora para las personas con discapacidad visual.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de Aucorsa, Bernardo Jordano, informaron este jueves de la incorporación de estas nuevas pantallas, que se unen al impulso en la modernización que se está llevando a cabo en la empresa municipal de transporte.

Ana Tamayo, gerente de Aucorsa, junto al alcalde José María Bellido y el presidente de la empresa, Bernardo Jordando en Colón. / CÓRDOBA

Contrato más amplio

"Aucorsa no para de reinventarse y de adaptar su servicio", aseguró Jordano para recordar que esta misma semana se han modificado las frecuencias y los horarios de las líneas 8 y 13. El alcalde, por su parte, recordó que estas iniciativas se engloban en uno de los objetivos de la Agenda Córdoba para hacer de la ciudad un lugar más sostenible. Asimismo, acerca de los paneles dijo que permiten dar "un salto de calidad en la información al ciudadano y es una nueva herramienta de gestión de la empresa".

La adquisición de estos paneles se suman al resto de las acciones impulsadas por Aucorsa en los últimos meses: se ha cambiado el hardware para la gestión de títulos y para permitir el control del aforo en cada momento en cada autobús, lo que permitirá tomar decisiones y actualizar con más velocidad la app de Aucorsa; la comunicación entre la empresa y los vehículos que ya se hace en 5G (hasta hace poco se hacía con 2G); se ha emigrado la información del software antiguo, y se ha adjudicado el contrato para la recarga de las tarjetas. Se trata de un contrato global que supera los 300.000 euros.

Por su parte, el alcalde añadió a esta inversión las que se han hecho para la adquisición de nuevos autobuses, un total de 21 en los próximos meses que permitirán rebajar la edad media de la flota municipal diez años, y que junto al nuevo sistema de ticketing suponen una inversión global de 11,8 millones de euros.

Pago con tarjeta

La implantación del nuevo sistema de ticketing en los 140 autobuses de Aucorsa está al 60% y con él se espera que la forma de pago experimente una importante mejoría al poder pagar el viaje con tarjeta de crédito. Se espera que para final de año se pueda cargar el bono transporte en el móvil, mientras que el pago con tarjeta requerirá de algunos meses más.

Puntos de recarga

Bernardo Jordano informó, además, de que ya se ha adjudicado por casi un millón de euros el contrato para la implantación de 100 puntos de recarga del bobobús y que los puntos donde se establecerán serán similares a los que había antes para aprovechar el fondo de comercio ya establecido: es decir, en centros cívicos, quioscos de prensa y estancos fundamentalmente.