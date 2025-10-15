Vox alerta sobre el parón de la obra de La Viñuela y el PP responde que va "a buen ritmo"

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha denunciado el estado “penoso” en el que se encuentra la avenida de La Viñuela, donde consideran que las obras de peatonalización “avanzan a paso de tortuga y están poniendo en riesgo la supervivencia del comercio local". La remodelación de esta vía comercial comenzó el pasado 22 de septiembre a manos de la empresa adjudicataria Obra Civil Cordobesa por un importe cercano a los 600.000 euros. La actuación pretende conseguir una calle ajardinada donde, además de plataforma única, habrá muchos parterres y se plantará un importante número de árboles.

Críticas de Vox

“Hace ya al menos cuatro años que Vox vino a esta calle a denunciar un corte absurdo, una supuesta peatonalización que no convencía ni a vecinos ni a comerciantes. Hoy el gobierno del Partido Popular ha decidido por fin hacerla, pero lo que debería ser una mejora se está convirtiendo en un nuevo calvario para los negocios de la zona”, ha afirmado Badanelli. La portavoz de Vox ha asegurado que las obras comenzaron hace más de cinco semanas y, sin embargo, “apenas se ha trabajado cuatro o cinco días desde su inicio”.

“A mediodía, en pleno horario laboral, no hay nadie trabajando. Han cortado los árboles, levantado las aceras, y la calle está completamente abandonada”, ha lamentado. “No sé si sabe el señor Bellido que aquí hay tiendas que viven de sus ventas, que estamos a las puertas de la campaña de Navidad, y que las ventas navideñas no empiezan el 24 de diciembre, sino a finales de noviembre”.

Pide agilizar las obras

Badanelli ha anunciado que Vox exigirá al alcalde José María Bellido que se agilicen de inmediato las obras y que, si la situación continúa, el Ayuntamiento establezca ayudas y compensaciones económicas para los comerciantes afectados como hizo en su momento para los comercios de la avenida de Trassierrra.

“No pueden seguir agonizando después de años de abandono y desprecio del Partido Popular con su mayoría absoluta. Si las obras no se aceleran, exigiremos que se indemnice a quienes están perdiendo su única fuente de ingresos por culpa de la ineficacia del Gobierno municipal”, ha concluido Badanelli.

6 meses de ejecución

El responsable de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga, por su parte, recuerda que las obras tienen 6 meses de ejecución, por lo que "no se puede argumentar retraso de momento". Además, niega la denuncia de Vox de que se hayan parado las actuaciones y explica que la adjudicataria ha tenido que someter a consultas la eliminación de varios árboles de La Viñuela que se encontraban en mal estado de salud. "Las obras van al ritmo que deben", asegura el edil del PP. "Es ridículo que recién iniciadas las obras se esté alertando de un retraso", apunta.