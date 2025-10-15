Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mercado inmobiliario

La Viñuela-Rescatado se alza como la zona de mayor rentabilidad inmobiliaria, por encima del Centro de Córdoba

La rentabilidad de la vivienda en Córdoba roza el 6 % en los barrios más demandados

Vecinos en el barrio de la Viñuela.

David Jurado

La rentabilidad de la vivienda en Córdoba se mantiene estable en el tercer trimestre de 2025, con importantes diferencias según la zona. Según datos de Fotocasa, el barrio con mayor rentabilidad es Viñuela-Rescatado, con un 6,3 %, seguido de Santa MarinaSan Andrés–San Pablo–San Lorenzo y Ollerías–San Cayetano, ambos con un 6,1 %.

Les siguen Casco Histórico–Ribera–San Basilio (5,6 %) y Ciudad JardínZoco (5,2 %). Vista AlegreParque Cruz Conde y Santa RosaValdeolleros registran un 5,1 %, mientras que Huerta de la ReinaTrassierra alcanza el 5 %.

La zona Centro se sitúa a la cola con un 4,9 %, reflejando un menor retorno para la inversión residencial. Estas cifras, indican desde el portal inmobiliario, muestran un mercado dinámico, con los barrios tradicionales y de mayor densidad de población ofreciendo mejores oportunidades para pequeños y medianos inversores.

