La Viñuela-Rescatado se alza como la zona de mayor rentabilidad inmobiliaria, por encima del Centro de Córdoba

La rentabilidad de la vivienda en Córdoba se mantiene estable en el tercer trimestre de 2025, con importantes diferencias según la zona. Según datos de Fotocasa, el barrio con mayor rentabilidad es Viñuela-Rescatado, con un 6,3 %, seguido de Santa Marina–San Andrés–San Pablo–San Lorenzo y Ollerías–San Cayetano, ambos con un 6,1 %.

Les siguen Casco Histórico–Ribera–San Basilio (5,6 %) y Ciudad Jardín–Zoco (5,2 %). Vista Alegre–Parque Cruz Conde y Santa Rosa–Valdeolleros registran un 5,1 %, mientras que Huerta de la Reina–Trassierra alcanza el 5 %.

La zona Centro se sitúa a la cola con un 4,9 %, reflejando un menor retorno para la inversión residencial. Estas cifras, indican desde el portal inmobiliario, muestran un mercado dinámico, con los barrios tradicionales y de mayor densidad de población ofreciendo mejores oportunidades para pequeños y medianos inversores.