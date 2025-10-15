Mercado inmobiliario
La Viñuela-Rescatado se alza como la zona de mayor rentabilidad inmobiliaria, por encima del Centro de Córdoba
La rentabilidad de la vivienda en Córdoba roza el 6 % en los barrios más demandados
La rentabilidad de la vivienda en Córdoba se mantiene estable en el tercer trimestre de 2025, con importantes diferencias según la zona. Según datos de Fotocasa, el barrio con mayor rentabilidad es Viñuela-Rescatado, con un 6,3 %, seguido de Santa Marina–San Andrés–San Pablo–San Lorenzo y Ollerías–San Cayetano, ambos con un 6,1 %.
Les siguen Casco Histórico–Ribera–San Basilio (5,6 %) y Ciudad Jardín–Zoco (5,2 %). Vista Alegre–Parque Cruz Conde y Santa Rosa–Valdeolleros registran un 5,1 %, mientras que Huerta de la Reina–Trassierra alcanza el 5 %.
La zona Centro se sitúa a la cola con un 4,9 %, reflejando un menor retorno para la inversión residencial. Estas cifras, indican desde el portal inmobiliario, muestran un mercado dinámico, con los barrios tradicionales y de mayor densidad de población ofreciendo mejores oportunidades para pequeños y medianos inversores.
- Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
- Así será la nueva ronda Norte de Córdoba
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
- Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
- La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
- Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba
- Esto cobra un funcionario que trabaja en las oposiciones: el Ayuntamiento de Córdoba publica la bolsa con casi 400 colaboradores