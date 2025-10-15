Los urólogos andaluces crean en Córdoba un consejo para favorecer la coordinación del servicio a nivel autonómico

La asamblea extraordinaria de la Asociación Andaluza de Urología (AAU), que se celebra en Córdoba desde este miércoles hasta el 17 de octubre en el marco de su 37º Congreso, creará el Consejo Andaluz de Jefes de Servicio de Urología, un nuevo órgano que tendrá representación de más de 40 hospitales públicos y privados andaluces y que se erige en el interlocutor de la urología andaluza ante la administración.

Según ha explicado el presidente de la AAU, el doctor Álvaro Juárez, "el consejo se configura como un foro estable de cooperación entre los jefes de servicio de los hospitales andaluces; su finalidad es favorecer la coordinación asistencial, docente e investigadora, impulsar la homogeneización de la formación de los residentes y actuar como interlocutor cualificado ante la administración sanitaria en los temas que afectan al desarrollo de la urología en Andalucía".

Con este órgano, los urólogos andaluces conforman un espacio compartido de análisis sobre "los problemas transversales que tenemos todos los servicios de Urología, desde el punto de vista de formación, científico, clínico y operativo, entre otros". Por ejemplo, según ha manifestado Juárez, el consejo podrá abordar el debate sobre si se solicita a la administración la puesta en marcha de un cribado de cáncer de próstata, por ahora inexistente, así como "estudiar la viabilidad de incorporar de forma estandarizada la determinación de alteraciones moleculares en los tumores prostáticos, con el objetivo de identificar qué pacientes puedan beneficiarse de terapias dirigidas con los nuevos fármacos que están emergiendo".

El anuncio de la creación de este órgano se ha realizado en el 37 Congreso de la AAU, donde asistirán más de 160 profesionales sanitarios, más de 70 ponentes y se desarrollan mesas de trabajo relacionadas con oncología urológica, litiasis o las nuevas tecnologías en esta especialidad médica.

En esta cita participan también profesionales sanitarios de otras especialidades, ampliando el punto de vista de la urología andaluza, se harán demostraciones de robots quirúrgicos y se compartirán conocimientos en torno al tratamiento de patologías muy presentes como las oncológicas o las relativas a la urología funcional.

Robots quirúrgicos en el congreso de Urología en Córdoba. / Córdoba

En paralelo a la celebración del congreso está teniendo lugar la I Jornada Andaluza de Continuidad Asistencial Urología con el título "Desde la pediatría al paciente adulto" y el 29º Curso para Residentes con ponencias sobre el papel de la Inteligencia Artificial de Urología en la toma de decisiones clínicas, entre otros temas.

Reconocimiento a Fernando Gómez Sancha

Por primera vez, el congreso de la AAU reconoce la excelencia profesional de uno de los urólogos españoles más valorados a nivel internacional. Se trata del doctor Fernando Gómez Sancha. Para la Junta Directiva de la AAU, este premio a la Innovación y a la Excelencia en Urología, pone en valor la trayectoria profesional del doctor Fernando Gómez Sancha, "una de las figuras más relevantes de la urología internacional, cuyas aportaciones han creado escuela en todos los continentes y cuya carrera se ha forjado sobre valores como la excelencia técnica, la innovación y, sobre todo, la generosidad al compartir conocimiento".

El congreso también ha reconocido la labor de tres expresidentes de la AAU. Se trata del profesor Jesús Castiñeiras Fernández, el doctor José Manuel Cózar y el doctor José Luis Álvarez Osorio. Para la asociación, los tres son "referentes históricos de la urología y maestros de numerosas promociones de urólogos andaluces".