Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

El Tribunal Supremo da la razón al Cabildo de Córdoba en la disputa por la marca Mezquita-Catedral

La Sala de lo Civil respalda el derecho exclusivo de uso de la marca registrada y desestima los recursos de la empresa Alhambra Valparaíso

Turistas en el interior de la Mezquita-Catedral

Turistas en el interior de la Mezquita-Catedral / A. J. González

David Jurado

David Jurado

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) ha puesto fin a la batalla legal en torno a la propiedad y el registro de marca Mezquita-Catedral de Córdoba. La sentencia, adelantada por Cordópolis y a la que ha tenido acceso este periódico, falla a favor del Cabildo Catedralicio de Córdoba y desestima los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Alhambra Valparaíso Ocio y Cultura S. L., empresa que explotaba el dominio www.mezquitadecordoba.org.

De igual modo, el Alto Tribunal obliga a pagar las costas del recurso de casación pero no del recurso extraordinario por infracción procesal. La sentencia también acuerda la pérdida de los depósitos constituidos.

En su fundamentación, la Sala de lo Civil del Tribuna Supremo especifica que, según la Ley de Marcas, el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla para fines lucrativos. Y señala que cuando los productos o servicios “implique un riesgo de confusión del público”, el titular de la marca podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, hagan uso de estos productos para lucrarse.

El Cabildo registró el monumento en el Registro de la Propiedad en 2006 y la marca en 2012 para diversos usos comerciales. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
  2. Así será la nueva ronda Norte de Córdoba
  3. La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
  4. Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
  5. Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
  6. La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
  7. Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba
  8. Esto cobra un funcionario que trabaja en las oposiciones: el Ayuntamiento de Córdoba publica la bolsa con casi 400 colaboradores

El Tribunal Supremo da la razón al Cabildo de Córdoba en la disputa por la marca Mezquita-Catedral

El Tribunal Supremo da la razón al Cabildo de Córdoba en la disputa por la marca Mezquita-Catedral

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 15 de octubre

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 15 de octubre

Las ejecuciones hipotecarias aumentan un 20% en Córdoba y los desahucios de pisos en alquiler ya son mayoría

Las ejecuciones hipotecarias aumentan un 20% en Córdoba y los desahucios de pisos en alquiler ya son mayoría

Bajo la amenaza de la ejecución hipotecaria: «Cuando te dicen que puedes perder tu casa se te cae el mundo encima»

Bajo la amenaza de la ejecución hipotecaria: «Cuando te dicen que puedes perder tu casa se te cae el mundo encima»

Así luce la 'nueva' fuente de Vallellano: más verde y con un nuevo juego de luces

Así luce la 'nueva' fuente de Vallellano: más verde y con un nuevo juego de luces

El organista de la catedral de Ávila inaugura el Ciclo de Órgano de Cabra, que ofrecerá siete audiciones

El organista de la catedral de Ávila inaugura el Ciclo de Órgano de Cabra, que ofrecerá siete audiciones

Los urólogos andaluces crean en Córdoba un consejo para favorecer la coordinación del servicio a nivel autonómico

Los urólogos andaluces crean en Córdoba un consejo para favorecer la coordinación del servicio a nivel autonómico

Flores para perros y restos vegetales contra el plástico

Flores para perros y restos vegetales contra el plástico
Tracking Pixel Contents