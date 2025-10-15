La actualidad del miércoles 15 de octubre
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La restauración de la Mezquita-Catedral, la prohibición de peroles en San Rafael y la ola solidaria para repatriar al vecino de Córdoba en Vietnam acaparan la actualidad informativa
La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha autorizado la primera fase del proyecto de restauración en la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio de este verano. La actuación incluye la restitución de las cubiertas afectadas y la rehabilitación interior de las capillas. Por otra parte, el riesgo elevado de incendios por las altas temperaturas ha llevado a la Junta de Andalucía a prolongar hasta el 1 de noviembre las prohibiciones para encender fuegos y barbacoas, lo que impedirá la celebración de los tradicionales peroles de San Rafael en Los Villares. En el plano solidario, la familia de Juan Manuel Serradilla, profesor jubilado de la Universidad de Córdoba ingresado en Vietnam, gestiona su repatriación en un avión medicalizado que ronda los 220.000 euros. Ya se han recaudado más de 74.000 gracias a donaciones ciudadanas.
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Las ejecuciones hipotecarias aumentan un 20% en Córdoba y los desahucios de pisos en alquiler ya son mayoría
- José Juan Jiménez Güeto, nuevo delegado diocesano de Hermandades y Cofradías de Córdoba
- El gobierno local cifra en un 77% las medidas de la Agenda Córdoba que ya están en marcha
- 70 horas de libre disposición y permisos por nacimiento de nieto: así es el nuevo convenio colectivo del Ayuntamiento
- Los precios caen en Córdoba pero la inflación anual alcanza el 2,7% espoleada por la vivienda
Provincia
- La Diputación de Córdoba libera 500.000 euros para apoyar a los pueblos en la lucha contra el Virus del Nilo
Sucesos
- La Policía sancionará a una persona por lanzar fuegos artificiales durante el Magno Via Crucis de Córdoba
- Investigan a una mujer por robar cable de cobre del alumbrado público de El Viso
Andalucía
- Andalucía aprueba su plan de choque para los cribados del cáncer de útero y colon: 586 contratos y 89 millones
- Juanma Moreno nombra a Antonio Sanz consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía
España
- El Gobierno se desvincula por completo de Ábalos y minimiza su efecto político: "El impacto ya lo ha tenido"
- Feijóo acusa a Sánchez de "exprimir" a los trabajadores con impuestos y "proteger" a los ladrones
Internacional
- Bruselas defiende a España tras las amenazas de Trump: "Responderemos a cualquier medida contra un estado miembro"
