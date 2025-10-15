Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del miércoles 15 de octubre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La restauración de la Mezquita-Catedral, la prohibición de peroles en San Rafael y la ola solidaria para repatriar al vecino de Córdoba en Vietnam acaparan la actualidad informativa

Gráfico sobre la reconstrucción de la zona incendiada en la Mezquita-Catedral

Gráfico sobre la reconstrucción de la zona incendiada en la Mezquita-Catedral / Ramón Azañón

Córdoba

La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha autorizado la primera fase del proyecto de restauración en la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio de este verano. La actuación incluye la restitución de las cubiertas afectadas y la rehabilitación interior de las capillas. Por otra parte, el riesgo elevado de incendios por las altas temperaturas ha llevado a la Junta de Andalucía a prolongar hasta el 1 de noviembre las prohibiciones para encender fuegos y barbacoas, lo que impedirá la celebración de los tradicionales peroles de San Rafael en Los Villares. En el plano solidario, la familia de Juan Manuel Serradilla, profesor jubilado de la Universidad de Córdoba ingresado en Vietnam, gestiona su repatriación en un avión medicalizado que ronda los 220.000 euros. Ya se han recaudado más de 74.000 gracias a donaciones ciudadanas.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Sucesos

Andalucía

España

Internacional

