Las viviendas de protección en el solar de la antigua prisión de Fátima, la revisión del número de viviendas turísticas en 2026 y la solidaridad para repatriar al cordobés enfermo en Vietnam marcan la actualidad informativa
¡Buenos días! La actualidad de Córdoba llegada marcada por dos frentes clave: la vivienda y la solidaridad ciudadana. Por un lado, el Ministerio del Interior ha traspasado al de Vivienda los terrenos de la antigua cárcel de Fátima, donde se construirán 174 VPO. Por otro, el Ayuntamiento realizará en 2026 una nueva evaluación de las viviendas turísticas, tras un año de control reforzado que ha supuesto la cancelación de 695 licencias en la provincia, 583 en la capital. Y por último, la ciudadanía se vuelca con Juan Manuel Serradilla, el profesor ingresado en la UCI en Vietnam. Su hija destaca la movilización “increíble” que está recibiendo, y apunta que en apenas 24 horas la campaña para repatriarlo a España ha alcanzado el 25% del objetivo económico marcado.
- Interior traspasa al Ministerio de Vivienda el terreno de la antigua cárcel de Fátima donde se construirán 174 VPO
- El Ayuntamiento de Córdoba hará en 2026 una nueva evaluación del número de viviendas turísticas
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Aucorsa introduce cambios en las líneas 8 y 13: estos son los nuevos horarios y frecuencias
- La empresa Nantek Hub construirá y explotará la planta de valorización de residuos por pirólisis de Sadeco
- La primera graduada del programa de Las Palmeras demuestra su éxito
- El Movimiento Ciudadano critica las nuevas bases de la Feria de Córdoba y el ‘horror vacui’ de la Delegación de Fiestas
- Esto es lo que gana tu vecino en Córdoba: la renta media de la capital barrio a barrio
- La Junta fija servicios mínimos para la huelga de transportes de este miércoles: estos son los sectores afectados
- La Diputación de Córdoba destina 400.000 euros para el desarrollo de terapias avanzadas en el Imibic
- Los concursantes de Flora entran en fogones para cocinar su arte
- Montilla recibe en donación una nueva obra de José Garnelo
- Mujeres emprendedoras en el mundo rural: "Este país no está preparado para las madres que quieren trabajar"
