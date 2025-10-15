¡Buenos días! La actualidad de Córdoba llegada marcada por dos frentes clave: la vivienda y la solidaridad ciudadana. Por un lado, el Ministerio del Interior ha traspasado al de Vivienda los terrenos de la antigua cárcel de Fátima, donde se construirán 174 VPO. Por otro, el Ayuntamiento realizará en 2026 una nueva evaluación de las viviendas turísticas, tras un año de control reforzado que ha supuesto la cancelación de 695 licencias en la provincia, 583 en la capital. Y por último, la ciudadanía se vuelca con Juan Manuel Serradilla, el profesor ingresado en la UCI en Vietnam. Su hija destaca la movilización “increíble” que está recibiendo, y apunta que en apenas 24 horas la campaña para repatriarlo a España ha alcanzado el 25% del objetivo económico marcado.

