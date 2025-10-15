Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del miércoles 15 de octubre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las viviendas de protección en el solar de la antigua prisión de Fátima, la revisión del número de viviendas turísticas en 2026 y la solidaridad para repatriar al cordobés enfermo en Vietnam marcan la actualidad informativa

Solar de la antigua prisión del barrio de Fátima.

Solar de la antigua prisión del barrio de Fátima. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

¡Buenos días! La actualidad de Córdoba llegada marcada por dos frentes clave: la vivienda y la solidaridad ciudadana. Por un lado, el Ministerio del Interior ha traspasado al de Vivienda los terrenos de la antigua cárcel de Fátima, donde se construirán 174 VPO. Por otro, el Ayuntamiento realizará en 2026 una nueva evaluación de las viviendas turísticas, tras un año de control reforzado que ha supuesto la cancelación de 695 licencias en la provincia, 583 en la capital. Y por último, la ciudadanía se vuelca con Juan Manuel Serradilla, el profesor ingresado en la UCI en Vietnam. Su hija destaca la movilización “increíble” que está recibiendo, y apunta que en apenas 24 horas la campaña para repatriarlo a España ha alcanzado el 25% del objetivo económico marcado.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Campo

Andalucía

Internacional

España

TEMAS

  1. Los parcelistas celebran la llegada de servicios: «Llevamos toda una vida esperando»
  2. Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
  3. Así será la nueva ronda Norte de Córdoba
  4. Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
  5. El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indeminzar a la empresa de la grúa con 304.344 euros
  6. La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
  7. El Ayuntamiento de Córdoba inicia una campaña para no dar de comer a las palomas y anuncia sanciones
  8. Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba

