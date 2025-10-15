Transportes licita por 16,6 millones un contrato para la conservación de 320 kilómetros de carreteras en Córdoba

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 16,628 millones de euros (IVA incluido) un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Córdoba. Según ha informado el ministerio, la duración inicial es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos y otra adicional de un máximo de nueve meses, e incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones. Recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.

Este contrato está destinado al mantenimiento y conservación de unos 320 kilómetros de carreteras del sector 1 de Córdoba, incluyendo casi tres kilómetros de autovía. En concreto, se incluye un tramo de tres kilómetros de la autovía CO-31 al noroeste de Córdoba capital; la N-432 (entre Fuente Obejuna y el límite con Jaén); la N-502 (entre el límite con Ciudad Real y Espiel), la N-432A (entre Fuente Obejuna y Baena) y varios tramos de la N-432N y la N-502 (entre los km 379 y 391). Según Transportes, también será objeto del contrato la renovación de la cartelería de orientación de las carreteras N-432, N-502, N-432a, N502a, N-432R y CO-31.

Imagen de archivo de la reparación del asfalto en la N-432A, en el punto kilométrico 235. / CÓRDOBA

Reducir emisiones

Desde el ministerio han detallado que, dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de este contrato incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono (las empresas deberán calcular la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato). También, en 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio como el autoconsumo o sistemas renovables de calefacción y desde 2023, se incluye como criterio de valoración el compromiso de presentar, durante los seis primeros meses del contrato, un plan de descarbonización.

Características del modelo de conservación

El Ministerio de Transportes ha recordado que el modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación persigue "ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos". A través de ellos, ha añadido, "se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles". En este caso, se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.