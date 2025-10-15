El PSOE propone un plan integral para el rescate de los mercados municipales de Córdoba

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Mamen González ha urgido al gobierno local de José María Bellido a poner en marcha un plan integral de regeneración de los mercados municipales que devuelva la vida a estos espacios de barrio y rescate el comercio local. González ha denunciado "la grave situación" que atraviesan los mercados municipales de la capital, lugares históricos y fundamentales para el comercio local y la comunidad, que están siendo "progresivamente abandonados, dejando a los comerciantes y a los vecinos sin un servicio que es esencial para la vida de muchos ciudadanos".

“Los mercados municipales son parte de nuestra identidad como ciudad. No solo sirven como puntos de venta de productos frescos y de calidad, sino que son espacios de encuentro, de vida vecinal. Sin embargo, en los últimos años estamos viendo cómo se deterioran y cómo se está poniendo en riesgo la supervivencia de estos comercios tradicionales”, ha explicado la concejala.

El caso del carnicero de El Naranjo

Así, ha querido destacar que el caso del carnicero de El Naranjo refleja un peligro inminente para el resto de comerciantes de los mercados municipales. “El carnicero de El Naranjo no es el único en riesgo, pero su situación es un claro ejemplo de lo que puede pasarle a otros vendedores en el futuro si no tomamos medidas ahora. Si no se regulariza y asegura la situación de los puestos en los mercados, podríamos vernos ante una oleada de desahucios si el gobierno municipal continúa por ese camino. Este es un problema que debemos afrontar de forma inmediata para evitar que se repita”, ha señalado González.

La socialista ha reseñado que los mercados municipales no solo son vitales para los pequeños comerciantes, sino también para colectivos vulnerables, como las personas mayores o aquellas sin acceso a transporte propio. “Para muchos, los mercados son el único lugar donde pueden acceder a productos frescos, de calidad y a precios asequibles, por lo que estos espacios son mucho más que un lugar de compra; son centros de socialización y de confianza. No podemos permitir que estos mercados se sigan deteriorando sin una respuesta clara por parte del Ayuntamiento”, ha destacado la concejala.

Propuesta del PSOE

Desde el grupo municipal socialista se exige un plan inmediato de puesta en valor de los mercados municipales que contemple la rehabilitación de las instalaciones y la regularización de las licencias de los puestos, garantizando que los comerciantes tengan seguridad jurídica sobre sus puestos de trabajo y evitando que situaciones de precariedad como la que ahora mismo afronta el carnicero de El Naranjo puedan repetirse en el futuro. Este plan debe ser un proyecto integral de regeneración de los mercados que incluya la modernización de las instalaciones, la incorporación de actividades culturales y la promoción del comercio local. “El Ayuntamiento ha de adaptar los mercados a los nuevos tiempos, sin perder de vista su función social y comercial. Córdoba puede y debe hacerlo”, ha añadido la concejala socialista.