Los precios vuelven a caer en septiembre en Córdoba pero la inflación anual alcanza el 2,7%

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha vuelto a caer en Córdoba en el mes de septiembre y frente al mes de agosto, encadenando tres meses consecutivos de pequeñas bajadas. En concreto, en septiembre la inflación fue de -0,2% en el índice general, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, en términos anuales, los precios en Córdoba se han incrementado un 2,7%, mientras que en lo que va de año el ascenso se ha quedado en un 1,3%.

Los apartados que han experimentado en septiembre un mayor crecimiento de los precios han sido el vestido y calzado (+1,6%) y la enseñanza (+1%). Las subidas más discretas se experimentaron en restaurantes y hoteles (+0,4%); sanidad (+0,1%); y alimentos y bebidas no alcohólicas (+0,1%). En cuanto a las bajadas, la más importante se registró en ocio y cultura, con una caída del 2,7%, mientras la vivienda, el agua, la electricidad y el gas cayeron un 0,2% el pasado mes, las bebidas alcohólicas y el tabaco lo hicieron en un 0,1%, los muebles y artículos del hogar un 0,2%, el transporte un 0,5% y las comunicaciones un 0,1%.

Inflación interanual

Sin embargo, y a pesar de las bajadas mensuales, la inflación interanual ha subido en prácticamente todos los sectores. La mayor alza del IPC se ha producido en la provincia de Córdoba en vivienda y combustibles, con un aumento del 7,6% con respecto a septiembre de 2024 y del 4,4% en comparación con el inicio de 2025. El segundo apartado con mayor incremento de costes interanual el de restaurantes y hoteles, que ha registrado un alza de precios interanual del 5,7% y en lo que va de 2025 del 5,5%, seguida de bebidas alcohólicas y tabaco, con una subida del 5,2% anual y 4,9% en lo que va de año.

Por otro lado, el sector que más ha visto descender sus precios en lo que va de año es el de vestido y calzado, con -11,7%, aunque en comparación con el año pasado ha subido un 0,7%. El ocio y la cultura bajan un -0,8% en lo que va de año y la sanidad un 0,1%.

En Andalucía

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 3,1% en Andalucía en septiembre en tasa interanual, cuatro décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En términos mensuales, la inflación en Andalucía disminuyó un 0,2%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,6%.

Donde más subieron los precios en Andalucía respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 7,7% más que en septiembre de 2024 (+0,8 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y hoteles, un 4,8% más (+0,2 puntos); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,1% más (-0,1 puntos) y otros bienes y servicios, un 3% más (-0,2 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadas fueron las subidas fue en ocio y cultura, un 0,3% (+0,3 puntos respecto a la tasa del mes precedente); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 0,5% (-0,1 puntos); comunicaciones, un 0,9% (+0,1 puntos) y enseñanza, un 1,8% (-0,3 puntos)

Por provincias

Por provincias, donde más se han incrementado los precios hasta septiembre ha sido Málaga (3%, con una bajada mensual del 0,3%), seguida de Granada (3,2%, con una bajada mensual del 0%).

A continuación, Cádiz (3,1%, con una bajada mensual del 0,4%) y Sevilla y Huelva (3%, con una bajada mensual del 0,2% y 0,1%, respectivamente). Sigue con Almería y Jaén (2,9%, con una bajada mensual del 0,1%), y Córdoba (2,7%, con una bajada mensual del 0,2%).