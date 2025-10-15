Sucesos
La Policía sancionará a una persona por lanzar fuegos artificiales durante el Magno Via Crucis de Córdoba
El incidente se produjo al paso de la Virgen de la Esperanza
La Policía Local ha propuesto sancionar a una persona por el lanzamiento de fuegos artificiales durante el Magno Vía Crucis de Córdoba, celebrado el pasado fin de semana.
Según ha adelantado Cordópolis y ha podido confirmar este periódico, los agentes han identificado a un individuo que presuntamente lanzó los fuegos artificiales desde una terraza al paso de la Virgen de la Esperanza, en la madrugada del domingo 12 de octubre, en los últimos momentos del acto, cuando la hermandad se aproximaba a la parroquia de San Andrés.
Los cohetes fueron lanzados desde la terraza de un edificio situado en la calle San Pablo, y la escena fue grabada y difundida en redes sociales por varias de las personas que presenciaban el paso de la hermandad.
Por el momento, se desconoce el importe de la sanción, ya que el procedimiento continúa abierto.
