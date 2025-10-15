Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

La Policía sancionará a una persona por lanzar fuegos artificiales durante el Magno Via Crucis de Córdoba

El incidente se produjo al paso de la Virgen de la Esperanza

Lanzamiento de fuegos artificiales al paso de la Esperanza.

Lanzamiento de fuegos artificiales al paso de la Esperanza. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La Policía Local ha propuesto sancionar a una persona por el lanzamiento de fuegos artificiales durante el Magno Vía Crucis de Córdoba, celebrado el pasado fin de semana.

Según ha adelantado Cordópolis y ha podido confirmar este periódico, los agentes han identificado a un individuo que presuntamente lanzó los fuegos artificiales desde una terraza al paso de la Virgen de la Esperanza, en la madrugada del domingo 12 de octubre, en los últimos momentos del acto, cuando la hermandad se aproximaba a la parroquia de San Andrés.

Los cohetes fueron lanzados desde la terraza de un edificio situado en la calle San Pablo, y la escena fue grabada y difundida en redes sociales por varias de las personas que presenciaban el paso de la hermandad.

Por el momento, se desconoce el importe de la sanción, ya que el procedimiento continúa abierto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
  2. Así será la nueva ronda Norte de Córdoba
  3. La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
  4. Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
  5. Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
  6. La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
  7. Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba
  8. Esto cobra un funcionario que trabaja en las oposiciones: el Ayuntamiento de Córdoba publica la bolsa con casi 400 colaboradores

Patrimonio autoriza la primera fase del proyecto de restauración tras el incendio en la Mezquita-Catedral

Patrimonio autoriza la primera fase del proyecto de restauración tras el incendio en la Mezquita-Catedral

La Policía sancionará a una persona por lanzar fuegos artificiales durante el Magno Via Crucis de Córdoba

La Policía sancionará a una persona por lanzar fuegos artificiales durante el Magno Via Crucis de Córdoba

Paros de una hora, una protesta y un tren cancelado: el balance de una huelga con seguimiento "prácticamente nulo" en Córdoba

Paros de una hora, una protesta y un tren cancelado: el balance de una huelga con seguimiento "prácticamente nulo" en Córdoba

La Viñuela-Rescatado se alza como la zona de mayor rentabilidad inmobiliaria, por encima del Centro de Córdoba

La Viñuela-Rescatado se alza como la zona de mayor rentabilidad inmobiliaria, por encima del Centro de Córdoba

La prolongación de la campaña de la Junta contra los incendios forestales deja a San Rafael sin sus peroles en Los Villares

La prolongación de la campaña de la Junta contra los incendios forestales deja a San Rafael sin sus peroles en Los Villares

La Casa Natal de Julio Romero abrirá del 17 al 22 de octubre

La Casa Natal de Julio Romero abrirá del 17 al 22 de octubre

Transportes licita por 16,6 millones un contrato para la conservación de 320 kilómetros de carreteras en Córdoba

Transportes licita por 16,6 millones un contrato para la conservación de 320 kilómetros de carreteras en Córdoba

Vox alerta sobre el parón de la obra de La Viñuela y el PP responde que va "a buen ritmo"

Vox alerta sobre el parón de la obra de La Viñuela y el PP responde que va "a buen ritmo"
Tracking Pixel Contents