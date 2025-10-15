Patrimonio autoriza la primera fase del proyecto de restauración tras el incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba, presidida por el delegado territorial de Cultura y Deporte, Eduardo Lucena, ha informado en la reunión celebrada esta mañana favorablemente sobre la primera fase del proyecto de restauración de la zona dañada por el incendio ocurrido el pasado 8 de agosto en la Mezquita-Catedral de Córdoba.

El proyecto plantea la restitución de las cubiertas afectadas en la nave 1 del monumento, correspondientes a la capilla del Baptisterio, la capilla de San Nicolás de Bari, el vestíbulo de la Puerta de San Nicolás, la capilla de la Anunciación (o Encarnación) y la capilla del Espíritu Santo. En una segunda fase se acometerá la restauración interior de los citados espacios.

Zonas afectadas

Se trata de cubiertas a dos aguas que se desarrollan entre la canal que corre paralela al muro oriental de la antigua mezquita y la canal que corona la primera arquería. En general, se trata de estructuras que ya fueron sustituidas en las distintas obras dirigidas por el equipo de arquitectos del Cabildo Catedral desde los años ochenta del siglo pasado.

Bomberos del consorcio provincial en las cubiertas de la Mezquita-Catedral. / Córdoba

En la capilla del Espíritu Santo, la estructura de cubierta, realizada en madera según el proyecto de 2014, está formada por durmientes sobre los muros norte y sur, tirantes y cerchas de par e hilera con nudillo. En las demás capillas, la estructura está formada por cerchas de madera de par e hilera con tirante y nudillo, que apoyan directamente sobre los muros, excepto en la de San Nicolás donde existen durmientes de madera.

Restitución de la cubierta

De este modo, se proyecta la restitución de la cubierta de la nave 1 de la Mezquita-Catedral afectada por las llamas, manteniendo la disposición, pendientes, volumetría, sistema estructural, materiales y acabados de la preexistente, lo que se ha valorado positivamente en su resolución por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba.

Trabajos de limpieza y seguridad en la Mezquita-Catedral de Córdoba, pocos días después del incendio. / A.J. González

La propuesta también plantea una reducción de la separación entre cerchas y la colocación de elementos cortafuegos (muretes y puertas), tratándose de innovaciones en relación con la cubierta preexistente, que se consideran justificadas, habida cuenta de los hechos que motivan esta actuación. Toda la madera recibirá también un tratamiento antixilófagos.