Cultura
Patrimonio autoriza la primera fase del proyecto de restauración tras el incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba
La actuación, que plantea la restitución de las cubiertas afectadas por las llamas, se completará con la rehabilitación interior de las capillas
La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba, presidida por el delegado territorial de Cultura y Deporte, Eduardo Lucena, ha informado en la reunión celebrada esta mañana favorablemente sobre la primera fase del proyecto de restauración de la zona dañada por el incendio ocurrido el pasado 8 de agosto en la Mezquita-Catedral de Córdoba.
El proyecto plantea la restitución de las cubiertas afectadas en la nave 1 del monumento, correspondientes a la capilla del Baptisterio, la capilla de San Nicolás de Bari, el vestíbulo de la Puerta de San Nicolás, la capilla de la Anunciación (o Encarnación) y la capilla del Espíritu Santo. En una segunda fase se acometerá la restauración interior de los citados espacios.
Zonas afectadas
Se trata de cubiertas a dos aguas que se desarrollan entre la canal que corre paralela al muro oriental de la antigua mezquita y la canal que corona la primera arquería. En general, se trata de estructuras que ya fueron sustituidas en las distintas obras dirigidas por el equipo de arquitectos del Cabildo Catedral desde los años ochenta del siglo pasado.
En la capilla del Espíritu Santo, la estructura de cubierta, realizada en madera según el proyecto de 2014, está formada por durmientes sobre los muros norte y sur, tirantes y cerchas de par e hilera con nudillo. En las demás capillas, la estructura está formada por cerchas de madera de par e hilera con tirante y nudillo, que apoyan directamente sobre los muros, excepto en la de San Nicolás donde existen durmientes de madera.
Restitución de la cubierta
De este modo, se proyecta la restitución de la cubierta de la nave 1 de la Mezquita-Catedral afectada por las llamas, manteniendo la disposición, pendientes, volumetría, sistema estructural, materiales y acabados de la preexistente, lo que se ha valorado positivamente en su resolución por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba.
La propuesta también plantea una reducción de la separación entre cerchas y la colocación de elementos cortafuegos (muretes y puertas), tratándose de innovaciones en relación con la cubierta preexistente, que se consideran justificadas, habida cuenta de los hechos que motivan esta actuación. Toda la madera recibirá también un tratamiento antixilófagos.
- Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
- Así será la nueva ronda Norte de Córdoba
- Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
- La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
- Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Esto cobra un funcionario que trabaja en las oposiciones: el Ayuntamiento de Córdoba publica la bolsa con casi 400 colaboradores
- Varias iglesias de la capital acogen ya a imágenes de la provincia que participarán en el Magno Vía Crucis