Así luce la 'nueva' fuente de Vallellano en Córdoba: más verde y con un nuevo juego de luces

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) ha concluido la rehabilitación integral de la fuente de la avenida de Vallellano, también conocida como la fuente del Melía por su cercanía con el antiguo hotel Palace (hoy Eurostar), que luce ahora con un aspecto renovado y más verde tras el ajardinamiento de uno de sus vasos, tal y como se ha hecho en otras fuentes como la de la plaza de las Tendillas.

La actuación realizada por Emacsa ha incluido, por un lado, el arreglo de la estructura hidráulica y, por otro, el embellecimiento de una fuente que estaba muy deteriorada por el paso del tiempo aunque en su momento fue innovadora por el uso de los juegos del agua y las luces.

El presidente de la empresa municipal, Daniel García Ibarrola, y el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, explicaron este miércoles que se han tenido que solucionar problemas estructurales e hidráulicos que afectaban a su funcionamiento y que se ha aprovechado para darle un aire más verde y sostenible.

"Hoy recuperamos un emblema o un símbolo de la ciudad de Córdoba", aseguró García, mientras que Ruiz Madruga valoró que la ubicación de la fuentes la convierta en "una de las entradas" a la ciudad.

Vista de la fuente de Vallellano tras su remodelación, en imagen de este miércoles. / Manuel Murillo

Juegos de agua dinámicos

La empresa municipal ha instalado un nuevo circuito de polietileno, en sustitución del anterior que se encontraba oxidado y ha cambiado los antiguos chorros y el surtidor central, que han tenido que ser reemplazados por un nuevo sistema que permitirá juegos de agua dinámicos, aportando valor estético y atractivo visual al conjunto. También se han impermeabilizado los dos vasos que permanecerán como fuente, para evitar las pérdidas de agua.

Desde Emacsa están trabajando para informatizar las fuentes de manera que con una aplicación se puedan apagar y encender sin necesidad de que los técnicos municipales se tengan que desplazar hasta la propia fuente.

Novedades de la fuente

Una de las novedades más destacadas de esta actuación es el cambio del vaso exterior de la fuente, que ha dejado de tener función hidráulica, para convertirse en un espacio ajardinado, igual que se hizo hace unos meses en la fuente de las Tendillas.

119 fuentes

El presidente de Emacsa recordó que la empresa tiene en marcha un proyecto de renaturalización, en unos casos, o ajardinamiento en otros y de rehabilitación de las 119 fuentes de la ciudad. En última instancia se trata, dijo García Ibarrola, de optimizar la eficiencia del uso del agua y de eliminar el tratamiento de la misma con productos químicos como el cloro.