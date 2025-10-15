José Juan Jiménez Güeto, nuevo delegado diocesano de Hermandades y Cofradías de Córdoba

El párroco de San Juan y Todos los Santos (Trinidad) y canónigo portavoz del Cabildo Catedral de Córdoba, José Juan Jiménez Güeto, es el nuevo delegado de Hermandades y Cofradías de Córdoba, un nombramiento del obispo de Córdoba, Jesús Fernández, que también ha designado al sacerdote Juan José Romero Coleto, párroco de Nuestra Señora de Belén de Córdoba, como consiliario de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, informa el Obispado en una nota de prensa.

Ambos relevan al sacerdote y canónigo, Pedro Soldado, ahora canónigo emérito de la Catedral al cumplir 75 años, que ha estado al frente de ambos cargos durante 22 años y ha guiado procesos muy significativos de la Semana Santa Cordobesa como el cambio en la carrera oficial o la celebración de las magnas procesiones; la última, el Magno Vía Crucis para conmemorar el 600 aniversario del rezo en Occidente por parte del Beato Álvaro de Córdoba, que supone el broche de oro a una labor entregada.

Nuevos cargos

El nuevo delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, José Juan Jiménez Güeto, nació en Cabra el 23 de octubre de 1968 y fue ordenado el 12 de junio de 1993 en Sevilla. Es canónigo-portavoz de la Santa Iglesia Catedral desde el 12 de mayo de 2008, y párroco de San Juan y Todos los Santos (Trinidad) desde el 25 de junio de 2005.

Juan José Romero Coleto, nuevo consiliario de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba. / CÓRDOBA

Juan José Romero Coleto, nuevo consiliario de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, nació en Villanueva de Córdoba el 22 de marzo de 1981 y recibió la ordenación sacerdotal el 25 de junio de 2005. Romero Coleto es licenciado en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Actualmente, es arcipreste del arciprestazgo Fuensanta-Cañero-Levante Sur, desde el 22 de septiembre de 2022, y párroco de Ntra. Sra. de Belén desde el 29 de junio de 2019. Fue también párroco en Posadas y vicerrector del Seminario Menor San Pelagio.

Pedro Soldado Barrios. / CÓRDOBA

Pedro Soldado Barrios nació en Palma del Río el 4 de septiembre de 1950 y se ordenó el 10 de junio de 1978 en la parroquia Ntra. Sra. de la Asunción de Bujalance. Es licenciado en Teología Dogmática Fundamental. El 10 de abril de 2003 fue nombrado delegado diocesano de Hermandades y Cofradías y el 3 de febrero de 2006 consiliario de la Agrupación de Hermandades y Cofradías. Dos años después, el 25 de febrero de 2008, lo nombraron canónigo de la Santa Iglesia Catedral. Este presbítero de la Diócesis comenzó su ministerio sacerdotal en Cañete de las Torres y, posteriormente, en Fuente Palmera. Años después, en Córdoba, fue párroco de Ntra. Sra. de la Aurora, San José y Espíritu Santo y Santa Isabel de Hungría.