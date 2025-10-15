El gobierno local cifra en un 77% las medidas de la Agenda Córdoba que ya están en marcha y asegura que "avanza a buen ritmo". El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la primera teniente de alcalde de Economía, Blanca Torrent, han hecho balance este miércoles del grado de ejecución de este plan estratégico del que se dotó la ciudad para un horizonte de una década. "Es un documento útil, que demuestra que tenemos un modelo de ciudad y estamos trabajando para que en el plazo de 10 años haya transformado Córdoba", aseguró el regidor.

La Agenda Córdoba, aprobada en febrero de 2023, pretende marcar las estrategias y proyectos de cara a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador de la ciudad. Dicho de otra manera, es una hoja de ruta que toma en consideración el marco y los parámetros de las agendas urbanas española y andaluza, y los criterios de trabajo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Cuatro ejes estratégicos

El alcalde recordó hoy que el documento incluye cuatro ejes estratégicos y 134 acciones (de ellas 104, el 77% ya están en marcha), y que fue fruto del trabajo consensuado de los agentes sociales, el Consejo Social y el Consejo del Movimiento Ciudadano, así como de los grupos municipales de la oposición. Todos ellos se han constituido en una comisión de seguimiento que tiene previsto reunirse de manera periódica para evaluar la marcha de la Agenda Córdoba. Además, en marzo se creó una oficina técnica, dependiente de la Delegación de Economía, que coordina ese trabajo y mide el grado de cumplimiento de las acciones.

Blanca Torrent y José María Bellido hacen balance de la Agenda Córdoba. / RAFAEL MELLADO

12 millones de los Fondos Edil

Bellido señaló como prueba de que la Agenda Córdoba ya está dando sus frutos la concesión por parte del Gobierno central de los fondos Edil para el proyecto Edilquivir para lo que era imprescindible contar con este documento estratégico. Por esta iniciativa que aglutina varios proyectos en torno al río y al distrito Sur la ciudad ha recibido 12 millones de euros.

En concreto, el equipo de gobierno cifra en un 87% la puesta en marcha de medidas ligadas al eje de Córdoba empresarial, innovación y empleo; un 70%, el de Cultura y patrimonio; un 84%, el de cohesión social, y un 70% el eje vinculado a la sosostenibilidad la resilencia. "Estos datos son importantes porque manifiestan que nos tomamos en serio este documento", añadió Bellido.

Sobre el 23% de las acciones restantes que aún no se han puesto en marcha, el alcalde apuntan a que están en evaluación, reformulándose o previstas para iniciar en los próximos meses. En cualquier caso, señaló que al tratarse de un "documento vivo y abierto" puede cambiar e incluir nuevas medidas.

Acciones ya iniciadas

Entre las acciones de la Agenda Córdoba ya iniciadas, Bellido cita el desarrollo urbanístico de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), el impulso de los viveros de empresas del Imdeec, el modelo digital de ciudad, el impulso de grandes eventos y de la marca Córdoba ligada al turismo congresual, Biotech, el plan de gestión del casco, la creación del cheque bebé, el Plan Vives, las estrategias Eracis, la reapertura del centro Duque de Rivas como centro de formación profesional, los parques del anillo verde, el plan director del arbolado, la creación de nuevos puntos de recarga eléctrica, el mapa del ruido o la mejora en eficiencia de la flota y edificios municipales.

Cambios en la comunicación del plan

Aunque Bellido no ha explicado las razones, sí ha informado de que ahora en adelante el gobierno municipal va a cambiar la forma de comunicar la gestión de la Agenda Córdoba, de modo que a partir de ahora se dirá explícitamente qué medidas están vinculadas a este plan "para que quede claro".

"Buscamos una ciudad con más empleo ,industria, vivienda, más verde y accesible y que apuesta por las nuevas tecnología, con más eventos culturales y que tenga oportunidades para todos", ha resumido el alcalde describiendo los ambiciosos objetivos de la Agenda Córdoba.