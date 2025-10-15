Flores para perros y restos vegetales contra el plástico

Avasallado por el multitudinario paso de visitantes, el enorme espacio abierto y la arrolladora luz del Patio de los Naranjos ―el sancta santorum de los patios cordobeses―, el californiano Michael Putnam se batía este miércoles en su particular duelo a contrarreloj frente al andamio desnudo que revestirá de flores con su proyecto artístico Tiempos pasados, calma futura.

Putnam, considerado como un "apóstol del color" en el arte floral del siglo XXI, por su labor de divulgación y formativa, permitió ver algunas pistas de su trabajo en esta octava edición de Flora, después de que se ausentara en el arranque de los montajes este lunes. Entre sus herramientas se pudo ver una variada muestra de colores, signo habitual de la estética de Putnam. Aún está por comprobar si el norteamericano hace gala de su anárquica elegancia o de sus técnicas sostenibles como rechazo a las espumas para fijar las flores.

Con todo ello, el californiano tiene el reto de proclamarse como el primer ganador de Flora en este recinto, con la dificultad añadida de abordar el tema del Futuro en el jardín-patio más antiguo de Europa. Tan solo Emily Thompson, en la edición pasada, ha conseguido ser galardonada en este espacio, logrando el segundo premio y la distinción del público.

Accesorios florales para perros

Ya por la tarde, el estadounidense ha convocado a decenas de asistentes en los Jardines de Orive, para su curioso taller orientado a crear accesorios para perros hechos con flores. La actividad ha contado con la colaboración de Sadeco Sanidad y Bienestar Animal. Durante el taller, los dueños de los perros participantes, han podido aprender a hacer accesorios para sus mascotas y llevárselos a casa. Entre los asistentes y organizadores de Flora han destacado la oportunidad especial de conocer y colaborar con un "florista icónico", que ha que ha cautivado a publicaciones como Vogue, InStyle, Bazaar, Grazia, The New York Times o Elle.

Montaje de la instalación floral de Michael Putman en el Patios de los Naranjos. / Víctor Castro

Por su parte, Francisco José García Almodóvar, Ikefrana, ha cerrado la sección de estos encuentros entre artistas concursantes y el público de Flora con una actividad destinada a crear biomateriales con múltiples aplicaciones prácticas a partir de residuos orgánicos. La actividad, celebrada en el centro Luciana Centeno (Costanillas, 15), ha congregado a un buen número de asistentes, que han fabricado dos tipos principales de biomateriales: bioplástico y biocuero. “El objetivo es mostrar el potencial de los bioplásticos como alternativa a los plásticos convencionales y abrir el camino hacia un diseño más responsable y regenerativo”.

En la parte práctica se han elaborado recetas a partir de glicerina y gelatina, trabajando con pigmentos naturales y añadiendo texturas orgánicas creadas a partir de restos vegetales y desechos cercanos. Además, se enseñaron técnicas de secado y conservación, que permiten ampliar los usos de estos materiales en distintos ámbitos.

El pasado de Flora en dibujos

Otra actividad del tercer día de Flora ha sido la inauguración de la exposición de dibujos sobre instalaciones de pasadas ediciones del festival, realizados por el colectivo de dibujantes Urban Skechers Córdoba. La muestra será visitable hasta al 25 de octubre, en horario de 10.00 a 19.00, y el 26 de octubre, de 10.00 a 15.00 horas. Urban Sketchers Córdoba es una comunidad de artistas que se reúnen regularmente para dibujar y pintar al aire libre, explorando la arquitectura de la ciudad, sus paisajes y sus parajes naturales.