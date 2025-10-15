La familia del cordobés ingresado en Vietnam gestiona su traslado privado en un avión que ronda los 220.000 euros

La familia de Juan Manuel Serradilla, el profesor jubilado de la UCO ingresado en estado crítico en Vietnam desde el pasado 10 de septiembre, ha avanzado este miércoles a Diario CÓRDOBA "que estamos haciendo las gestiones para organizar un traslado privado".

Se contempla como la opción más viable para agilizar la repatriación de Juan Manuel a España, a pesar de sus elevadísimo coste, "fuera de alcance económico" para la familia. Según han informado a este periódico, el presupuesto para contratar un avión medicalizado desde el país asiático ronda los 220.000 euros. Hasta la tarde de este miércoles 15 de octubre, tercer día de campaña, la familia ha recaudado más de 74.000 euros a través de casi 800 donaciones.

Otra alternativa sería que el Ministerio de Defensa pudiera ayudarles con un avión médico para el traslado, "porque nos consta que ha habido casos similares en los que han ayudado", aseguró Sara este martes, aunque "son cosas que van más lentas". "Nuestro objetivo es llevárnoslo cuanto antes, ahora que está más o menos estable y puede volar", han subrayado.

La hija, Sara Serradilla, y la pareja de Juan Manuel, llevan alojadas más de un mes en un hotel de la ciudad de Saigon, donde se encuentra hospitalizado el exprofesor de la UCO y vecino de la localidad cordobesa de Alcolea durante años. Hasta el momento, es la familia la que está asumiendo con todos los costes desde que se acabara la cobertura del seguro de viaje, sin que la embajada española -con la que ya han mantenido conversaciones- les haya ofrecido ninguna ayuda al respecto, más allá de "extender el visado a los tres".

Este viernes 17 de octubre se reunirán con el cónsul honorario de España en Hanoi (capital de Vietnam), aunque la familia confía que para entonces pueda haberse encontrado ya una solución.

El caso de Ángela Agudo: repatriada desde Tailandia

Otro caso similar es el de la valenciana Ángela Agudo, que fue ingresada en la uci de un hospital de Tailandia hace justo un año, tras sufrir un grave accidente de moto junto a su pareja. Una vez agotado el seguro de viaje que habían contratado, que les cubrió 75.000 euros en gastos médicos, la familia afrontó pagos directos por más de 23.000 euros. Cada día que Ángela pasó en la uci supuso un desembolso de 5.000 euros.

Los famiiares consiguieron reunir 300.000 euros en solo unas horas a través de la plataforma GoFundMe, la misma que se ha utilizado para la campaña de Juan Manuel Serradilla. Gracias a las donaciones solidarias, Ángela Agudo viajó en un avión medicalizado del servicio aéreo suizo de rescate, Rega; un traslado que costó 240.000 euros desde Tailandia hasta el Hospital Universitario de la Fe (Valencia).