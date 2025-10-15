Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 15 de octubre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 16 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Lilian Ivonne Repetto
La inhumación está prevista a las 10:30 horas en el Cementerio La Fuensanta
Antonia Cantero Rodríguez
La inhumación está prevista a las 16:45 horas en el Cementerio San Rafael
- Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
- Así será la nueva ronda Norte de Córdoba
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
- Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
- La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
- Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba
- Esto cobra un funcionario que trabaja en las oposiciones: el Ayuntamiento de Córdoba publica la bolsa con casi 400 colaboradores