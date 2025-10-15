Hacemos Córdoba exige al alcalde que adecente y acondicione la zona aledaña al yacimiento de Cercadilla

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha exigido al alcalde que actúe de manera “inmediata” para adecentar y acondicionar la zona aledaña al yacimiento de Cercadilla, un espacio que refleja, una vez más, el estado de “abandono” en el que se encuentra la ciudad. Desde la coalición denuncian la lamentable “dejadez, inoperancia y desidia” del equipo de gobierno, "cuya falta de gestión está provocando que Córdoba presente una imagen cada vez más deteriorada". “Los vecinos y vecinas no se merecen salir de sus casas y encontrarse con una ciudad sucia, descuidada y sin mantenimiento”, han señalado.

En el entorno de Cercadilla y en barrios como Ciudad Jardín, los problemas se repiten: alcorques vacíos y llenos de basura, separadores del carril bici tirados en la vía pública, vegetación espontánea sin control, solares abandonados, señales caídas, contenedores insuficientes y calles completamente sucias. Todo ello, a juicio de Hacemos Córdoba, “demuestra el abandono generalizado de los servicios municipales básicos”.

La coalición reclama al alcalde que “deje de mirar hacia otro lado” y que apueste de una vez por todas por la empresa municipal Sadeco, a la que mantiene “en el más absoluto olvido”. “Es necesario reforzar los servicios públicos y garantizar que los barrios reciban la atención que merecen, porque la ciudadanía paga sus impuestos y tiene derecho a disfrutar de espacios limpios y cuidados”, han insistido.

Poniente Sur

Desde Hacemos Córdoba recuerdan que el distrito Poniente Sur, en este caso zona aledaña a Cercadilla y Ciudad Jardín, es un ejemplo claro de la “falta de compromiso” del gobierno municipal. “El alcalde ha prometido año tras año proyectos de mejora que nunca llegan a ejecutarse: planes integrales de limpieza, actuaciones de regeneración del comercio local o intervenciones urbanísticas que siguen sin ver la luz”. Por todo ello, el grupo municipal exige al alcalde que actúe de inmediato, que se deje de “anuncios vacíos” y que ponga en marcha un plan real de mantenimiento y adecentamiento de todos los barrios de Córdoba, para que la ciudad vuelva a ser un “espacio digno y habitable para quienes la viven cada día”.