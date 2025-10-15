Concepción Arenas: «Cuando te dicen que puedes perder tu casa se te cae el mundo encima»

Concepción Arenas se ha enfrentado a una ejecución hipotecaria dos veces. Limpiadora de profesión, compró su vivienda en 1999 y pagó las cuotas hasta que pudo saldar la deuda en 2007, pero el pago de un préstamo anterior la obligó a rehipotecarla para cumplir con el banco. Cuando estalló la burbuja inmobiliaria ella fue una de las afectadas. «Llegaba raspadita con mi sueldo y hubo un momento, con mis hijos pequeños, en que tuve que elegir y dejé de pagar la hipoteca», recuerda.

Finalmente, pudo evitar la ejecución hipotecaria gracias a la ayuda de sus padres y hermanos y a la intervención de Rafael Cidres, que en ese momento estaba en Stop Desahucios, recuerda. En 2017, con ayuda de Anfane, firmó el Código de Buenas Prácticas y estuvo cinco años pagando una cuota muy baja. «Pero tuve una mala racha en el trabajo y volví a aparcar la hipoteca, así que cuando quise ponerme al día, debía más de mil euros y no tenía modo de pagarlo», recuerda.

Concepción Arenas ha recibido la notificación del banco de que la ejecución hipotecaria se ha suspendido. / CÓRDOBA

Ahí se activó de nuevo el mecanismo de la ejecución hipotecaria, que ha podido evitar con la mediación de Cidres, presidente de Anfane. Afortunadamente, esta semana ha recibido la notificación de que todo se ha resuelto tras una pequeña venta que le ha permitido ponerse al día con el banco. «Cuando te dicen que puedes perder tu casa y verte en la calle, se te cae el mundo encima, es algo horrible, no se lo deseo a nadie», explica, «tal y como están los alquileres, ni siquiera podría irme alquilando un piso, así que a partir de este momento, coma o no, mi prioridad será pagar la hipoteca hasta que acabe».