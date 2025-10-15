Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Testimonio

Concepción Arenas: «Cuando te dicen que puedes perder tu casa se te cae el mundo encima»

Una vecina de Córdoba se ha salvado de dos ejecuciones hipotecarias que la habrían dejado en la calle

Marcha por el derecho a la vivienda convocada por Stop Desahucios

Marcha por el derecho a la vivienda convocada por Stop Desahucios / Juan Algar

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Concepción Arenas se ha enfrentado a una ejecución hipotecaria dos veces. Limpiadora de profesión, compró su vivienda en 1999 y pagó las cuotas hasta que pudo saldar la deuda en 2007, pero el pago de un préstamo anterior la obligó a rehipotecarla para cumplir con el banco. Cuando estalló la burbuja inmobiliaria ella fue una de las afectadas. «Llegaba raspadita con mi sueldo y hubo un momento, con mis hijos pequeños, en que tuve que elegir y dejé de pagar la hipoteca», recuerda.

Finalmente, pudo evitar la ejecución hipotecaria gracias a la ayuda de sus padres y hermanos y a la intervención de Rafael Cidres, que en ese momento estaba en Stop Desahucios, recuerda. En 2017, con ayuda de Anfane, firmó el Código de Buenas Prácticas y estuvo cinco años pagando una cuota muy baja. «Pero tuve una mala racha en el trabajo y volví a aparcar la hipoteca, así que cuando quise ponerme al día, debía más de mil euros y no tenía modo de pagarlo», recuerda.

Noticias relacionadas y más

Concepción Arenas ha recibido la notificación del banco de que la ejecución hipotecaria se ha suspendido.

Concepción Arenas ha recibido la notificación del banco de que la ejecución hipotecaria se ha suspendido. / CÓRDOBA

Ahí se activó de nuevo el mecanismo de la ejecución hipotecaria, que ha podido evitar con la mediación de Cidres, presidente de Anfane. Afortunadamente, esta semana ha recibido la notificación de que todo se ha resuelto tras una pequeña venta que le ha permitido ponerse al día con el banco. «Cuando te dicen que puedes perder tu casa y verte en la calle, se te cae el mundo encima, es algo horrible, no se lo deseo a nadie», explica, «tal y como están los alquileres, ni siquiera podría irme alquilando un piso, así que a partir de este momento, coma o no, mi prioridad será pagar la hipoteca hasta que acabe».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
  2. Así será la nueva ronda Norte de Córdoba
  3. La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
  4. Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
  5. Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
  6. La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
  7. Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba
  8. Esto cobra un funcionario que trabaja en las oposiciones: el Ayuntamiento de Córdoba publica la bolsa con casi 400 colaboradores

Las ejecuciones hipotecarias aumentan un 20% en Córdoba y los desahucios de pisos en alquiler ya son mayoría

Las ejecuciones hipotecarias aumentan un 20% en Córdoba y los desahucios de pisos en alquiler ya son mayoría

Bajo la amenaza de la ejecución hipotecaria: «Cuando te dicen que puedes perder tu casa se te cae el mundo encima»

Bajo la amenaza de la ejecución hipotecaria: «Cuando te dicen que puedes perder tu casa se te cae el mundo encima»

Así luce la 'nueva' fuente de Vallellano: más verde y con un nuevo juego de luces

Así luce la 'nueva' fuente de Vallellano: más verde y con un nuevo juego de luces

El organista de la catedral de Ávila inaugura el Ciclo de Órgano de Cabra, que ofrecerá siete audiciones

El organista de la catedral de Ávila inaugura el Ciclo de Órgano de Cabra, que ofrecerá siete audiciones

Los urólogos andaluces crean en Córdoba un consejo para favorecer la coordinación del servicio a nivel autonómico

Los urólogos andaluces crean en Córdoba un consejo para favorecer la coordinación del servicio a nivel autonómico

Flores para perros y restos vegetales contra el plástico

Flores para perros y restos vegetales contra el plástico

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La familia del cordobés ingresado en Vietnam gestiona su traslado privado en un avión que ronda los 220.000 euros

La familia del cordobés ingresado en Vietnam gestiona su traslado privado en un avión que ronda los 220.000 euros
Tracking Pixel Contents