FLORA 2025
La Casa Natal de Julio Romero abrirá del 17 al 22 de octubre
El horario de apertura será de de 11.00 a 20.00, coincidiendo con las visitas a los patios concursantes de Flora
Del 17 al 22 octubre 2025 en el marco del Festival Internacional de Flores (Flora), la Diputación de Córdoba abrirá nuevamente las puertas de la Casa Familiar Julio Romero de Torres, pudiendo visitarse junto con el Museo Bellas Artes de Córdoba y Museo Julio Romero de Torres. El acceso al patio familiar será totalmente gratuito y estará abierto en horario de 11.00 a 20.00 horas.
Se trata de un asombroso jardín arqueológico, único y especial, que tantas inspiraciones otorgó al pintor universal Julio Romero de Torres, y donde su padre, su madre, sus hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas, primos y amistades vivieron y visitaron siempre que venían a Córdoba.
El objetivo es mostrar los espacios domésticos en los que nació, vivió y murió nuestro genial pintor, siempre con su ventana abierta al patio de la casa familiar. El patio permanece como se gestó en la década de los años 20 del pasado siglo, en la época de esplendor de la familia, cuando se acondicionó el estudio de Julio y se instaló en el patio una selección de piezas arqueológicas que lo convirtieron en el Jardín Arqueológico actual.
- Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
- Así será la nueva ronda Norte de Córdoba
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
- Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
- La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
- Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba
- Esto cobra un funcionario que trabaja en las oposiciones: el Ayuntamiento de Córdoba publica la bolsa con casi 400 colaboradores