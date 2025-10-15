La Casa Natal de Julio Romero abrirá del 17 al 22 de octubre

Del 17 al 22 octubre 2025 en el marco del Festival Internacional de Flores (Flora), la Diputación de Córdoba abrirá nuevamente las puertas de la Casa Familiar Julio Romero de Torres, pudiendo visitarse junto con el Museo Bellas Artes de Córdoba y Museo Julio Romero de Torres. El acceso al patio familiar será totalmente gratuito y estará abierto en horario de 11.00 a 20.00 horas.

Se trata de un asombroso jardín arqueológico, único y especial, que tantas inspiraciones otorgó al pintor universal Julio Romero de Torres, y donde su padre, su madre, sus hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas, primos y amistades vivieron y visitaron siempre que venían a Córdoba.

El objetivo es mostrar los espacios domésticos en los que nació, vivió y murió nuestro genial pintor, siempre con su ventana abierta al patio de la casa familiar. El patio permanece como se gestó en la década de los años 20 del pasado siglo, en la época de esplendor de la familia, cuando se acondicionó el estudio de Julio y se instaló en el patio una selección de piezas arqueológicas que lo convirtieron en el Jardín Arqueológico actual.