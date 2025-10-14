El Ayuntamiento de Córdoba prepara una nueva evaluación del número de viviendas turísticas en 2026, tras un año marcado por el refuerzo en la coordinación y el control de estos alojamiento. Mientras tanto, Córdoba se une en una ola de solidaridad para ayudar a Juan Manuel Serradilla, profesor ingresado en la UCI en Vietnam; en apenas un día, la campaña para su repatriación ha alcanzado ya el 25 % del objetivo. Y por último, en materia de vivienda pública, Interior ha traspasado al Ministerio de Vivienda los terrenos de la antigua cárcel de Fátima, donde se levantarán 174 VPO.

