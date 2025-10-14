La actualidad del martes 14 de octubre
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La revisión de las viviendas turísticas en 2026, la solidaridad para repatriar a un cordobés desde Vietnam, y las VPO en el solar de Fátima centran el interés informativo
El Ayuntamiento de Córdoba prepara una nueva evaluación del número de viviendas turísticas en 2026, tras un año marcado por el refuerzo en la coordinación y el control de estos alojamiento. Mientras tanto, Córdoba se une en una ola de solidaridad para ayudar a Juan Manuel Serradilla, profesor ingresado en la UCI en Vietnam; en apenas un día, la campaña para su repatriación ha alcanzado ya el 25 % del objetivo. Y por último, en materia de vivienda pública, Interior ha traspasado al Ministerio de Vivienda los terrenos de la antigua cárcel de Fátima, donde se levantarán 174 VPO.
- El Ayuntamiento de Córdoba hará en 2026 una nueva evaluación del número de viviendas turísticas
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Interior traspasa al Ministerio de Vivienda el terreno de la antigua cárcel de Fátima donde se construirán 174 VPO
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Aucorsa introduce cambios en las líneas 8 y 13: estos son los nuevos horarios y frecuencias
- Esto es lo que gana tu vecino en Córdoba: la renta media de la capital barrio a barrio
- La Junta fija servicios mínimos para la huelga de transportes de este miércoles: estos son los sectores afectados
- Nace Córdoba de Moda, la primera pasarela que da voz al talento joven y al diseño local
Provincia
- La Diputación de Córdoba destina 400.000 euros para el desarrollo de terapias avanzadas en el Imibic
- El Centro de Desarrollo de la UCO en Cabra comienza su actividad con tres acciones formativas
- El Centro Territorial de la UCO en Lucena potencia las ramas de finanzas, turismo y salud
Cultura
Andalucía
Deportes
Internacional
- España mantendrá el embargo a Israel y Sánchez abre la puerta al envío de tropas a Gaza para asegurar la paz
España
- El Gobierno concede 10.471 millones en créditos a Indra, Airbus, Navantia y General Dynamics para alcanzar el objetivo del 2%
