La actualidad del martes 14 de octubre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La victoria del Córdoba CF en El Arcángel, el balance de las sinergias generadas por la FP Dual en Córdoba y los datos de viviendas nuevas a la venta en la ciudad marcan la agenda informativa

Fuentes celebra el gol de la victoria. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

El Córdoba CF venció ayer con un gol de cabeza de Fuentes al borde del descanso, mostrando que el equipo se está aferrando a una nueva versión. Segunda victoria consecutiva ante una Cultural Leonesa que no dio el brazo a torcer fácilmente. En otro orden de cosas, la Formación Profesional ha superado todas las expectativas en cuanto a sinergias generadas y ya ha atraído a más de 3.000 empresas en Córdoba. Además, el sector inmobiliario pide el desarrollo de nuevas promociones de viviendas ante una demanda que no baja. Córdoba solo tiene 592 viviendas nuevas a la venta.

