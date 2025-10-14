La actualidad del martes 14 de octubre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La victoria del Córdoba CF en El Arcángel, el balance de las sinergias generadas por la FP Dual en Córdoba y los datos de viviendas nuevas a la venta en la ciudad marcan la agenda informativa
El Córdoba CF venció ayer con un gol de cabeza de Fuentes al borde del descanso, mostrando que el equipo se está aferrando a una nueva versión. Segunda victoria consecutiva ante una Cultural Leonesa que no dio el brazo a torcer fácilmente. En otro orden de cosas, la Formación Profesional ha superado todas las expectativas en cuanto a sinergias generadas y ya ha atraído a más de 3.000 empresas en Córdoba. Además, el sector inmobiliario pide el desarrollo de nuevas promociones de viviendas ante una demanda que no baja. Córdoba solo tiene 592 viviendas nuevas a la venta.
- El Córdoba CF se aferra a su nueva versión y tumba a una combativa Cultural Leonesa
- La Formación Profesional Dual supera las expectativas y atrae ya a más de 3.000 empresas en Córdoba
- Córdoba dispone solo de 592 viviendas de nueva construcción a la venta
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, en la UCI en Vietnam
- Los IES de Córdoba, con un sabor agridulce tras la implantación de la FP Dual obligatoria
- El casco antiguo y el barrio de Levante destacan en Córdoba en el mercado de viviendas de segunda mano
- Especies no nativas en Córdoba: cuando el paisaje se llena de invasores
Provincia
- La curiosa historia detrás del cuadro de Garnelo sobre Cristóbal Colón vandalizado en Madrid
- El Ayuntamiento de Priego de Córdoba inicia esta semana la restauración de la Fuente de la Salud
- Suvilusa ultima el pliego para edificar 29 pisos en Lucena
Campo
Cultura
- Los concursantes de Flora entran en fogones para cocinar su arte
- Danza para reconectar con la tierra: lleno en el primer espectáculo de Flora 2025
Andalucía
Internacional
- Los parcelistas celebran la llegada de servicios: «Llevamos toda una vida esperando»
- Proyectos millonarios generarán más de 3.300 empleos en Córdoba
- Así será la nueva ronda Norte de Córdoba
- Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indeminzar a la empresa de la grúa con 304.344 euros
- La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
- El Ayuntamiento de Córdoba inicia una campaña para no dar de comer a las palomas y anuncia sanciones
- Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba