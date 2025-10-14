El Córdoba CF venció ayer con un gol de cabeza de Fuentes al borde del descanso, mostrando que el equipo se está aferrando a una nueva versión. Segunda victoria consecutiva ante una Cultural Leonesa que no dio el brazo a torcer fácilmente. En otro orden de cosas, la Formación Profesional ha superado todas las expectativas en cuanto a sinergias generadas y ya ha atraído a más de 3.000 empresas en Córdoba. Además, el sector inmobiliario pide el desarrollo de nuevas promociones de viviendas ante una demanda que no baja. Córdoba solo tiene 592 viviendas nuevas a la venta.

