Estos son los barrios de Córdoba en los que es más barato alquilar una vivienda

Los portales web Idealista y Fotocasa coinciden, prácticamente, en el número de viviendas en alquiler disponibles en Córdoba, con alrededor de 700 anuncios en ambos casos. Además, en líneas generales, recogen que los precios más económicos superan los 400 euros al mes.

Idealista informa de que el precio medio del alquiler se sitúa en 11,9 euros por metro cuadrado en la ciudad. Su anuncio más económico es relativo a un estudio de 30 metros cuadrados en El Higuerón, que se arrenda por 450 euros mensuales con garaje incluido. La más cara es una casa de cuatro habitaciones y 200 metros cuadrados, que se alquila por 6.000 euros mensuales, también con garaje, en San Basilio.

Por otra parte, en Fotocasa la opción más barata es un piso de 60 metros cuadrados que se alquila por habitaciones, con un precio de 175 euros mensuales (525 euros en total) en La Viñuela. Entre los inmuebles más económicos aparece un apartamento de 25 metros cuadrados en la zona de Sagunto, por 400 euros al mes, donde no admiten el alojamiento de parejas o mascotas. Una casa de 90 metros cuadrados en El Higuerón, por 4.000 euros mensuales, se halla entre sus opciones más caras.