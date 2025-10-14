Radiografía de los pisos compartidos en Córdoba: menos oferta, más demanda y precios sin variación

Córdoba rompe la tendencia de las capitales de provincia de España. Si en buena parte de las grandes ciudades aumenta la oferta de habitaciones en pisos compartidos, con un 20% más de media a nivel interanual, en la capital cordobesa la estadística explica que se ha reducido el número de inmuebles en este formato de alquiler en un 5% respecto al pasado año. No obstante, el precio no varía apenas, ni en Córdoba ni a nivel nacional: en ambos casos el crecimiento es de un exiguo 1%.

La retirada, de momento pequeña, pero relevante estadísticamente, de la oferta de habitaciones para compartir en Córdoba destaca con un tercer dato más que llamativo: el número de personas interesadas en alquilar en este formato ha crecido un 36% el último año.

El estudio, elaborado por el portal inmobiliario Idealista, explica que el precio se ha estabilizado en el tercer trimestre de este 2025 respecto al mismo periodo del pasado 2024. En el conjunto de España, el coste por alquilar una habitación en una vivienda compartida es de 405 euros mensuales, una cifra sensiblemente superior a la registrada en Córdoba capital, donde la media es de 265 euros.

Oferta y precios por capitales

En lo referente a la oferta, 46 capitales han visto crecer el número de habitaciones disponibles durante el último año. Destacan especialmente Lugo (89%), Ourense (80%), Segovia (69%), Melilla (67%) y Cáceres (64%). Otras capitales con grandes subidas en la oferta son A Coruña (49%), Teruel (48%), Ciudad Real (46%) o Valencia (45%). En el lado opuesto se encuentran Castellón de la Plana (-31%), Badajoz (-20%), Pamplona/Iruña (-9%), Córdoba (-5%) y Toledo (-3%), que han visto reducirse el número de habitaciones respecto al año anterior. La oferta en Barcelona ha crecido un 17%, mientras que en Madrid el aumento ha sido del 15%.

Dos estudiantes buscan anuncios de alquiler de pisos en un tablón. / A. J. González

Los precios han permanecido prácticamente planos en la mayoría de capitales, aunque sí han experimentado descensos en ciudades como Alicante (-5%) y Pamplona/Iruña (-5%), y caídas más pronunciadas como las de Valencia (-8%) y Badajoz (-23%). Por el contrario, las mayores subidas respecto al año pasado se han localizado en Segovia (26%), Zamora (24%), Ciudad Real (17%), Palencia (16%), A Coruña y Logroño (12% ambas), Burgos (11%), Huelva y Valladolid (10% en ambos casos). En Madrid los precios no se han movido, mientras que en Barcelona han crecido un 1%.

Dónde es más caro y dónde más barato

Barcelona sigue siendo la ciudad con los alquileres de habitaciones más elevados, con una media de 600 euros al mes. A continuación, se sitúan Madrid (550 euros), Palma (510 euros), Donostia-San Sebastián (500 euros), Málaga (425 euros) y Bilbao (425 euros). Girona, Pamplona, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Vitoria comparten un precio medio de 400 euros.

En el extremo opuesto, Cáceres es la capital con el alquiler de habitaciones más económico, con una media de 225 euros al mes, seguida de Badajoz (230 euros) y Jaén (235 euros). Córdoba (265 euros) es la octava más económica, por detrás, también, de Ciudad Real (245), Palencia (250), Zamora (250) y Lugo (260).

Personas interesadas

El número de personas interesadas por cada habitación ha crecido un 2% en el último año. Son 16 las capitales que han experimentado subidas superiores al 30%, siendo Castellón de la Plana (115%), Teruel (88%), Badajoz (85%), Zaragoza (67%), Zamora (60%) y Huesca (52%).

Por el contrario, Barcelona (-21%), San Sebastián (-16%), Cáceres (-15%), Segovia (-14%), A Coruña (-13%) y Bilbao (-12%) son algunas de las ciudades en las que ha bajado el interés por habitación. En Madrid el interés ha descendido un 5% durante el último año.

En el caso de Córdoba, el crecimiento de las personas interesadas es muy importante, del 36%, lo que contrasta con la retirada de la oferta.

Zonas calientes para la oferta

La mitad de la oferta de habitaciones en alquiler de todo el país se encuentra situada en las ciudades de Madrid (23% del total), Barcelona (12%), Valencia (10%), Sevilla (3%) y Granada (2%). La suma de las 40 capitales de provincia en las que menos habitaciones hay solo supondría el 14% del total del parque disponible.

[Aquí puede leer el estudio al completo con tablas de datos pormenorizadas]