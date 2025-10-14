El PSOE planteará un plan de impacto en la zona de El Arcángel y El Arenal por la nueva Comisaría de Policía Nacional

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha informado este martes de que el grupo municipal elevará a Pleno de Córdoba una iniciativa para elaborar un plan de Impacto en la zona Arcángel-Arenal ante la puesta en marcha de la nueva Comisaría de Policía Nacional, un equipamiento previsto para final del próximo año, “para adelantarnos e ir trabajando con tiempo en su repercusión en movilidad y aparcamiento, dos de los problemas que afectan a los vecinos y vecinas del barrio”. En una atención a medios, Hurtado ha insistido en que es necesario adelantarse a la puesta en marcha de este gran equipamiento para evitar las molestias y los perjuicios que se pudiesen provocar en el traslado a la zona de la comisaría.

Tras una visita a la zona en compañía de representantes vecinales, los socialistas han testado los principales problemas que acusan y las reclamaciones que plantean, sobre todo en lo relativo a aparcamientos y circulación en días de grandes eventos, problemas con los permisos para eventos en vía pública, gestión de los aparcamientos en feria, falta de equipamientos deportivos o conservación de acerado y limpieza de malas hierbas en zonas comunes, así como presencia y exceso de aparcacoches no autorizados en la zona, con la consecuente agresividad.

“La ubicación en la barriada El Arcángel-Arenal del estadio de fútbol El Arcángel y el recinto ferial la convierten en un punto de referencia para eventos masivos, lo que genera problemas recurrentes que afectan la vida cotidiana de sus residentes y que se centran en la seguridad ciudadana, la movilidad y la gestión de eventos”, ha detallado Hurtado.

A finales del 2026

Por su parte, Ana López, que ha visitado la zona en calidad de miembro de la Ejecutiva provincial socialista, ha valorado la buena marcha de las obras de la Comisaría de Policía Nacional “que estará funcionando a pleno pulmón para finales de 2026 con una inversión importantísima del Gobierno de España de 25 millones de euros que vendrá a reforzar este barrio y que dará seguridad y una potenciación económica importante”. La también subdelegada del Gobierno de España en Córdoba ha confiado en que la apertura de este gran equipamiento en la zona contribuirá a solucionar los problemas que acusan los vecinos del barrio y a fortalecer el papel y la presencia de la Policía Nacional en la ciudad de Córdoba.

La concejala socialista Alicia Moya, ha remarcado como secretaria general de Sureste–Levante que el traslado y ampliación de la comisaría que actualmente está en Campo Madre de Dios beneficiará a los residentes y comerciantes del barrio “tanto en la seguridad como en la repercusión económica que va a poder tener este distrito gracias a la inversión que se hace desde el Gobierno central”.