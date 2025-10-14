Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos en Córdoba

La Policía Nacional detiene a cuatro personas en el barrio de Fátima por tráfico de drogas

Los agentes intervinieron hachís preparado para su venta, dinero en efectivo y diversos útiles para la manipulación de la sustancia

Material intervenido.

Material intervenido. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a cuatro personas como presuntas autoras de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, en el marco de una operación antidroga desarrollada el pasado jueves 9 de octubre en el barrio de Fátima de la capital.

La investigación policial se inició meses atrás, cuando los agentes detectaron que en una vivienda de dicho barrio se estaría llevando a cabo una actividad ilícita de compraventa de sustancias estupefacientes. Fruto de las pesquisas se obtuvo la pertinente autorización judicial para efectuar una entrada y registro en el domicilio investigado.

Entrada y registro domiciliario

Como resultado del dispositivo policial llevado a cabo, los agentes intervinieron 66 gramos de hachís en forma de placa compactada, varias bolsas con monodosis de droga preparada para su venta, tres navajas, diversos útiles destinados a la manipulación de la sustancia y 280 euros en efectivo.

Los cuatro detenidos, tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quedaron en libertad con cargos.

