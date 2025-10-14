Sucesos en Córdoba
La Policía Nacional detiene a cuatro personas en el barrio de Fátima por tráfico de drogas
Los agentes intervinieron hachís preparado para su venta, dinero en efectivo y diversos útiles para la manipulación de la sustancia
La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a cuatro personas como presuntas autoras de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, en el marco de una operación antidroga desarrollada el pasado jueves 9 de octubre en el barrio de Fátima de la capital.
La investigación policial se inició meses atrás, cuando los agentes detectaron que en una vivienda de dicho barrio se estaría llevando a cabo una actividad ilícita de compraventa de sustancias estupefacientes. Fruto de las pesquisas se obtuvo la pertinente autorización judicial para efectuar una entrada y registro en el domicilio investigado.
Entrada y registro domiciliario
Como resultado del dispositivo policial llevado a cabo, los agentes intervinieron 66 gramos de hachís en forma de placa compactada, varias bolsas con monodosis de droga preparada para su venta, tres navajas, diversos útiles destinados a la manipulación de la sustancia y 280 euros en efectivo.
Los cuatro detenidos, tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quedaron en libertad con cargos.
- Los parcelistas celebran la llegada de servicios: «Llevamos toda una vida esperando»
- Así será la nueva ronda Norte de Córdoba
- Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indeminzar a la empresa de la grúa con 304.344 euros
- La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
- El Ayuntamiento de Córdoba inicia una campaña para no dar de comer a las palomas y anuncia sanciones
- Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba
- Ouigo lanza una promoción de billetes desde 9 euros para viajar de Córdoba a Madrid, Sevilla y Málaga