Nuevo paso para dar uso al antiguo colegio de La Trinidad

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este martes la aprobación definitiva de la modificación del Plan de Especial Protección del Casco Histórico (Pepch) en su ficha relativa al número 10 de la calle Lope de Hoces, donde hasta el curso 2014-2015 funcionó parte del colegio de La Trinidad. El cambio urbanístico se inició pocos años después de que el colegio cerrara sus puertas, tanto para el local de Lope de Hoces como para el de Tejón y Marín, aunque lo publicado ahora en el BOP solo afecta al primero. La petición de cambio vino de parte de la Obra Pía Santísima Trinidad y lo que se modifica es la calificación de la parcela, que pasa de ser «sistema local educativo» a de «servicio asistencial».

Tal y como confirmaron a este periódico fuentes de La Trinidad, se mantienen las intenciones iniciales, que pasan por usar el edificio para dar servicios complementarios a la residencia de mayores Santísima Trinidad, que está justo al lado. En concreto, esos servicios complementarios para la residencia podrían ser un centro de día y un equipamiento de recuperación (gimnasio) especializado en el mayor.

Según la documentación presentada en su día, la justificación de la propuesta indicaba que la construcción por la Obra Pía Santísima Trinidad del colegio del Parque Cruz Conde implicó el traslado de todos los alumnos que había repartidos por los colegios Trinidad I (Tejón y Marín) y Trinidad II (López de Hoces). Además del cambio del Pepch, también fue necesario modificar el PGOU.