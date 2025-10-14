Infraestructuras inicia la reforma de los parques infantiles del Plan Renfe, Turruñuelos y Orive en Córdoba

La junta de gobierno local aprobó este martes la adjudicación del contrato mixto de suministro y obra de renovación e implantación de nuevas áreas infantiles en varias zonas de Córdoba. En concreto, está prevista la actuación en dos parques del Plan Renfe, en el parque de Turruñuelos y en los Jardines de Orive, donde las instalaciones infantiles se encuentran muy deterioradas. Se trata este de un nuevo lote de parques, que se suma a los que se adjudicaron hace unas semanas(la ampliación del parque de la manzana de Banesto, en el barrio de Santa Rosa, y el del parque Juan Carlos I, en el barrio de Ciudad Jardín), de modo que las obras en todos estos recintos coincidirán en el tiempo.

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, informó de que el nuevo paquete de parques infantiles se ha adjudicado a la empresa Constraula SAU en la cantidad de 154.409,04 euros, más 32.425,90 euros en concepto de IVA (21%), total 186.834,94 euros y con las varias mejoras incluidas en su oferta, como la inclusión de sombras en las áreas infantiles y de juegos de inclusión para menores con discapacidad cognitiva. Además, la empresa ampliará el plazo de garantía en 3 años o más sobre el mínimo fijado, y se compromete a un mejor aprovechamiento de las de las zonas infantiles y/o biosaludables consistente en el suministro extra de 6 elementos de juegos y al aumento en 30 del número de usuarios respecto al mínimo exigido. Las obras tienen un plazo de ejecución de tres meses y deben concluirse antes del final del 2025.

Imagen de un parque infantil. / CÓRDOBA

Planes provinciales

La contratación de la reforma de estos parques se incluye en un paquete de diez recintos infantiles de la capital a los que destinará una inversión de cerca de 800.000 euros procedentes de los planes provinciales de obras y servicios de la Diputación de Córdoba. En total, la institución provincial repartirá 35 millones de euros a los ayuntamientos de la provincia dentro de dichos planes, que el Consistorio de la capital destinará de manera íntegra a estas zonas infantiles y que sacará a licitación repartidos en dos fases.