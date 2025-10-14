El Imdeco premiará a los Jóvenes Talentos Deportivos de Córdoba en una gala en el Teatro Góngora

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco), en colaboración con la Asociación de Periodistas Deportivos, organiza la gala Jóvenes Talentos Deportivos en la que se premiará a medio centenar de deportistas de distintas disciplinas como el baloncesto, la natación, la gimnasia rítmica, el fútbol sala o el ajedrez. La cita tendrá lugar en el Teatro Góngora el 23 de octubre a las 18.30 horas. La presidenta del Imdeco, Marián Aguilar, explicó este martes que la gala tienen el propósito de poner en valor la excelencia de los deportistas cordobeses, porque "Córdoba, esta ciudad que avanza y despega, tiene mucho talento", dijo. En este sentido, la también delegada de Deporte del Ayuntamiento de Córdoba recordó que este año han sido muchos los logros conseguidos a nivel nacional e internacional por los jóvenes deportistas cordobeses.

Esta será ya la segunda gala de Jóvenes Talentos Deportivos que se celebra en Córdoba para "reafirmar el compromiso con el deporte como motor de desarrollo personal y social y como ese pilar esencial para la formación de los valores de nuestra ciudad y de la ciudad de Córdoba", aseguró Aguilar, que recordó que el talento deportivo no surge por casualidad, sino que detrás de cada uno de los deportistas hay "un trabajo constante, un espíritu de superación y un compromiso de mejora continua, valores que el Instituto Municipal de Deportes también defiende".

Promoción del deporte base

En esta línea, la presidenta del Imdeco dijo que desde el gobierno local quieren que los deportistas sean reconocidos y sirvan también de ejemplo para futuras generaciones y sobre todo para el apoyo y la promoción del deporte base. "Este Ayuntamiento se siente orgulloso de sus deportistas, que a su vez hacen también marca, que son embajadores de la ciudad de Córdoba y además embajadores de unos valores, como es el valor del esfuerzo, del respeto, de la solidaridad y la humildad", concluyó diciendo.

El presidente de la Asociación de Prensa Deportiva de la Ciudad de Córdoba y redactor de Diario CÓRDOBA, Antonio Raya, dio las gracias al Imdeco por contar con su colaboración en el acto y explicó que les facilitaron un listado de premiados sacado del dietario que esta entidad publica cada año en el Anuario de la Prensa Deportiva.