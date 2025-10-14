Los IES de Córdoba, con un sabor agridulce tras la implantación de la FP Dual obligatoria

La valoración de la implantación de la FP Dual obligatoria en Córdoba puede llegar a ser agridulce. A grandes rasgos es positiva, pero algunos institutos sí ven un margen de mejora importante, sobre todo por la doble normativa que hubo este curso pasado y la llegada de alumnado sin la formación suficiente por primera vez a las empresas, lo que ha generado en algunos casos un choque entre la realidad laboral y la poca experiencia de los jóvenes.

En el IES Zoco la valoración de la implantación de la FP Dual es positiva, a pesar de las dificultades o la resistencia que pudo haber al principio ante un cambio tan importante. Los resultados finales hablan por sí solos y en este instituto entre un 25% y un 30% del alumnado de primer curso ha sido contratado para el periodo de verano en las empresas en las que han hecho la formación, un dato que consideran «bastante importante teniendo en cuenta que es alumnado que apenas ha cursado el primer curso», alumnos de nuevo ingreso.

Eso, lógicamente, no ocurría antes de la implantación de la FP Dual en todos los grados, porque no todos iban a la empresa y no tomaban contacto con el ámbito laboral hasta que terminaban el segundo curso. «La verdad, ha sido una grata sorpresa y estamos bastante contentos», asegura el vicedirector de este centro, Rafael Fierrez. Esa realidad ha repercutido en que cuando ha llegado el periodo de solicitudes en junio para el nuevo curso «ya teníamos muchísimas». En concreto, un aumento de las solicitudes de entre el 15 y el 20% más con respecto al año pasado.

Cerca de 400 convenios con empresas

En los diferentes ciclos que ofrece este instituto hay 600 alumnos y los convenios con empresas son cerca de 400. «La mayoría de las empresas se quedan contentas por poder enseñarle a los alumnos su forma de trabajar» con la última tecnología en el mercado, algo que en los centros educativos es más difícil tener.

Para Fierrez, la escasez de personal laboral que tienen las empresas, sobre todo en la rama industrial, donde se necesita cubrir las jubilaciones con personas cualificadas para seguir adelante con la producción, se suma el creciente interés por la oferta relacionada con la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) y las empresas que ya se están instalando en la ciudad y que solicitan trabajadores de las familias profesionales con las que cuenta el instituto Zoco.

La principal dificultad que ha encontrado este instituto con la FP Dual ha sido en el tema del transporte, porque la mayoría de empresas están en los polígonos industriales y el horario de los autobuses «no está relacionado con la hora de entrada y salida de los alumnos a los puestos de trabajo», explica el vicedirector.

Alumnos de un curso de FP en Córdoba. / Archivo / A.J. González

Para el director del IES Emilio Canalejo de Montilla, Antonio Ordóñez, y el vicedirector y profesor de FP, Francisco Romero, la implantación de la Dual ha sido «un poco improvisada» por la convivencia de la normativa antigua y la nueva, mientras que este año «todavía tenemos algunos alumnos que están en el plan antiguo y a los que hay que hacer un seguimiento especial». Para ellos, «el año pasado se intentó hacer las cosas lo mejor posible y el trabajo del profesorado fue más que admirable», destacan.

La convivencia de dos realidades normativas para el antiguo modelo de FP y el Dual ha afectado a algunos alumnos, sobre todo de primer curso, en su primera toma de contacto con las empresas y a estas, al carecer el alumnado de formación

Ambos expresan la dificultad de encontrar empresas que quisieran recoger a estos alumnos, sobre todo a los de primero, que son jóvenes «que no van todavía con una formación adecuada, son alumnos muy básicos y las empresas se han quejado un poco de la formación que llevaban» porque, justifican, acaban de comenzar su ciclo, a diferencia de los que acudían a las empresas en cursos anteriores, que ya habían superado un primer y un segundo curso en el centro. Sin embargo, valoran que entre las empresas y el profesorado se haya conseguido sacarlo adelante.

Con todo, para los consultados el sistema actual puede mejorar. Esa adaptación, afirman, depende del ciclo formativo y de que los alumnos puedan ir «un poco mejor preparados» a sus primeras prácticas, por lo que piden que Educación pueda revisar esta realidad con los centros. A las empresas les piden paciencia porque «el alumno se va a seguir formando, va a aprender y luego va a ser beneficioso» para la compañía. «Nosotros queremos que nuestros alumnos vayan a la empresa con una formación lo más completa posible, que se pueda desarrollar y seguir aprendiendo en la compañía», resaltan.

Este centro tiene, solo en Formación Profesional, aproximadamente unos 500 alumnos matriculados, y rozan las 480 empresas, aunque están en pleno proceso de captación de nuevas compañías donde el alumnado pueda hacer sus prácticas. Tres de sus ciclos están vinculados a la BLET y destaca, por su novedad, el de Técnico en Aceite de Oliva y Vinos.