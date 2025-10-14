Qué hacer hoy en Córdoba, martes 14 de octubre de 2025

Ciclo ‘Patrimonio de Córdoba’

Conferencia de Enrique Soria Mesa

La Fundación Bodegas Campos invita a la conferencia Los judeoconversos en la Córdoba de los siglos XV_al XVII. Rechazo e integración, a cargo de Enrique Soria Mesa, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba..

CÓRDOBA. Bodegas Campos (Nave de las Canastas). Lineros, 32. 20.00 horas.

Exposición fotográfica

‘Los latidos del silencio’

Luis González Palma, destacado fotógrafo guatemalteco residente en Córdoba y ganador de la XII Edición del Premio Bienal Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler, expone una selección de sus obras hasta el 30 de noviembre.

CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal. Ambrosio de Morales, s/n. De 10.00 a 18.00 horas.

Exposición fotográfica / Diario CÓRDOBA / CÓRDOBA

Desayuno FCCI

Conferencia de José Ignacio Mora

La Fundación Foro del Comercio acoge la ponencia La Geopolítica ha venido para quedarse. ¿Amenaza u oportunidad para nuestras empresas? a cargo de José Ignacio Mora, director general de Secorbe. Acto por invitación: foro.comercio@fundacionforocomercioint.com

CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad. Alfonso XIII, 14. 9.30 horas.

Niños

Sesiones de lectura

Habrá sesiones de lectura del ciclo La hora del cuento en Moreras y Vallehermoso, a cargo de Mequetrefe y Rafael Blanes, respectivamente. Entrada libre.

CÓRDOBA. Bibliotecas Moreras/ Vallehermoso. Fco. de Toledo, s/n / Pje. de la Candelaria Heredia. 17.00 horas.

Bebeteca

Cuentos a través de los cinco sentidos en arrabal del sur

Sesión para bebés de entre 0 a 36 meses, acompañados de sus madres omadres por Pilar Nicolás.

CÓRDOBA. Biblioteca Arrabal del Sur. Priego de Córdoba, s/n. 17.30 horas.

Toros

Conferencia de José Luis Prieto Garrido

El veterinario y escritor José Luis Prieto Garrido ofrece la conferencia Consideraciones sobre el indulto del toro de lidia en el siglo XXI. Presenta, Manuel Vázquez, director de la Tertulia Taurina El Castoreño.