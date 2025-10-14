Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, martes 14 de octubre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Ciclo ‘Patrimonio de Córdoba’
Conferencia de Enrique Soria Mesa
La Fundación Bodegas Campos invita a la conferencia Los judeoconversos en la Córdoba de los siglos XV_al XVII. Rechazo e integración, a cargo de Enrique Soria Mesa, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba..
CÓRDOBA. Bodegas Campos (Nave de las Canastas).
Lineros, 32.
20.00 horas.
Exposición fotográfica
‘Los latidos del silencio’
Luis González Palma, destacado fotógrafo guatemalteco residente en Córdoba y ganador de la XII Edición del Premio Bienal Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler, expone una selección de sus obras hasta el 30 de noviembre.
CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal.
Ambrosio de Morales, s/n.
De 10.00 a 18.00 horas.
Desayuno FCCI
Conferencia de José Ignacio Mora
La Fundación Foro del Comercio acoge la ponencia La Geopolítica ha venido para quedarse. ¿Amenaza u oportunidad para nuestras empresas? a cargo de José Ignacio Mora, director general de Secorbe. Acto por invitación: foro.comercio@fundacionforocomercioint.com
CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad.
Alfonso XIII, 14.
9.30 horas.
Niños
Sesiones de lectura
Habrá sesiones de lectura del ciclo La hora del cuento en Moreras y Vallehermoso, a cargo de Mequetrefe y Rafael Blanes, respectivamente. Entrada libre.
CÓRDOBA. Bibliotecas Moreras/ Vallehermoso.
Fco. de Toledo, s/n / Pje. de la Candelaria Heredia.
17.00 horas.
Bebeteca
Cuentos a través de los cinco sentidos en arrabal del sur
Sesión para bebés de entre 0 a 36 meses, acompañados de sus madres omadres por Pilar Nicolás.
CÓRDOBA. Biblioteca Arrabal del Sur.
Priego de Córdoba, s/n.
17.30 horas.
Toros
Conferencia de José Luis Prieto Garrido
El veterinario y escritor José Luis Prieto Garrido ofrece la conferencia Consideraciones sobre el indulto del toro de lidia en el siglo XXI. Presenta, Manuel Vázquez, director de la Tertulia Taurina El Castoreño.
CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad.
Sala Julio Romero de Torres.
Alfonso XIII, 14.
20.00 horas.
- Los parcelistas celebran la llegada de servicios: «Llevamos toda una vida esperando»
- Proyectos millonarios generarán más de 3.300 empleos en Córdoba
- Así será la nueva ronda Norte de Córdoba
- Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indeminzar a la empresa de la grúa con 304.344 euros
- La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
- El Ayuntamiento de Córdoba inicia una campaña para no dar de comer a las palomas y anuncia sanciones
- Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba