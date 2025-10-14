Temporal
El Gobierno subvenciona con 17.000 euros los daños causados por la DANA de octubre de 2024 en Córdoba
De las veinte provincias de España que reciben ayudas, esta es la que menos recibe
El Gobierno de España subvencionará con 14.624.649,83 euros las obras de reparación o restitución de infraestructuras municipales y red viaria de Andalucía afectados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), que dejó incidencias en amplias zonas de la Península e Islas Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. De esta cantidad, 17.000 euros irán destinados a Córdoba, que es la provincia que menos recibe de las veinte a las que se ha asignado ayuda a nivel nacional.
En la región andaluza estas ayudas se articularán a través de las ocho diputaciones provinciales, llegando así a la totalidad del territorio afectado en la comunidad autónoma.
A Andalucía se le otorgan 14,6 millones de euros
Las subvenciones convocadas tienen por objeto financiar en un 50% los proyectos directamente relacionados con los daños de la DANA que ejecuten los ayuntamientos, los consejos insulares, las diputaciones provinciales, las comarcas y las mancomunidades. Serán obras de restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios municipales y de las mancomunidades, además de en Andalucía, en la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Illes Balears, Cataluña y Aragón. En total, se distribuirán a estos territorios afectados 60.522.272,62 euros.
Municipios excluidos
Quedan excluidos de esta convocatoria el ámbito territorial de los 78 municipios del anexo del Real Decreto-ley 6/2024, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la DANA y para los que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática destinó 1.745 millones de euros a los ayuntamientos afectados.
Se benefician de las subvenciones aprobadas hoy veinte diputaciones provinciales, que han presentado 1.018 proyectos, para reparar las infraestructuras municipales y red viaria provincial afectadas.
