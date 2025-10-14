El Gobierno subvenciona con 17.000 euros los daños causados por la DANA de octubre de 2024 en Córdoba

El Gobierno de España subvencionará con 14.624.649,83 euros las obras de reparación o restitución de infraestructuras municipales y red viaria de Andalucía afectados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), que dejó incidencias en amplias zonas de la Península e Islas Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. De esta cantidad, 17.000 euros irán destinados a Córdoba, que es la provincia que menos recibe de las veinte a las que se ha asignado ayuda a nivel nacional.

En la región andaluza estas ayudas se articularán a través de las ocho diputaciones provinciales, llegando así a la totalidad del territorio afectado en la comunidad autónoma.

A Andalucía se le otorgan 14,6 millones de euros

Las subvenciones convocadas tienen por objeto financiar en un 50% los proyectos directamente relacionados con los daños de la DANA que ejecuten los ayuntamientos, los consejos insulares, las diputaciones provinciales, las comarcas y las mancomunidades. Serán obras de restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios municipales y de las mancomunidades, además de en Andalucía, en la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Illes Balears, Cataluña y Aragón. En total, se distribuirán a estos territorios afectados 60.522.272,62 euros.

Municipios excluidos

Quedan excluidos de esta convocatoria el ámbito territorial de los 78 municipios del anexo del Real Decreto-ley 6/2024, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la DANA y para los que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática destinó 1.745 millones de euros a los ayuntamientos afectados.

Se benefician de las subvenciones aprobadas hoy veinte diputaciones provinciales, que han presentado 1.018 proyectos, para reparar las infraestructuras municipales y red viaria provincial afectadas.