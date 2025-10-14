La Fundación Foro de Comercio Internacional analiza las oportunidades empresariales dentro de la geopolítica actual

La Fundación Foro del Comercio Internacional (FFCI) ha celebrado hoy, en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba, una jornada bajo el título La geopolítica ha venido para quedarse: amenaza u oportunidad para nuestras empresas. Ha sido José Ignacio Mora, director general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo (Sercobe), quien ha analizado las amenazas y los retos que supone la actual situación geopolítica que configura el nuevo mundo y que va a suponer, ha dicho, "un completo vuelco a la organización de nuestras relaciones comerciales". Los conflictos bélicos de Ucrania, Gaza y las nuevas reglas comerciales que está imponiendo la administración americana "nos adentran en una arquitectura de la gobernanza mundial que cuestiona todo lo realizado hasta ahora después de la segunda Guerra Mundial", ha señalado Mora.

Sin embargo, en opinión del director general de Sercobe, "este realineamiento de las relaciones entre países que abogan por la desglobalización, puede suponer una oportunidad para las empresas españolas en la búsqueda de nuevos mercados y oportunidades de negocio". España, ha continuado, "ha sido un modelo de éxito de la internacionalización de nuestras empresas y ahora lo que tenemos que hacer es saber interpretar lo que está pasando para seguir insistiendo en nuestra proyección internacional".

Jornada de la Fundación Foro del Comercio Internacional (FFCI) celebrada en el Círculo. / Manuel Murillo

Mercados como Marruecos y el norte de África o el Mercosur (con la incipiente firma del tratado de libre comercio entre Europa y esta región de América del sur) "suponen un importante aliciente para que las empresas cordobesas puedan abordar nuevas oportunidades de negocio que diversifiquen su riesgo y aumenten su competitividad", ha avanzado Mora.

Plan de Bienes de Equipo

En su intervención, Mora ha presentado el Plan de Bienes de Equipo 2026-2030 que esta desarrollando junto con el Ministerio de Industria y en el que participan otras asociaciones, comunidades autónomas y agentes sociales con el objetivo de reforzar la posición de las empresas emblemáticas que componen el sector de bienes de equipo. Dentro de esta iniciativa, el director general de Sercobe ha explicado el nuevo plan ejecutivo de formación para directivos en el proyecto Geopolítica, seguridad y negocios internacionales que pretende preparar a los ejecutivos de estas empresas en la interpretación de lo que está pasando en el mundo para tomar las decisiones empresariales adecuadas al momento actual. Este programa de formación lo coordinan la EOI (Escuela de Organización Industrial), Next Educación y Sercobe.