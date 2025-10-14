Aquí puedes ver las creaciones de Flora 2025: cinco espacios icónicos de Córdoba

Cinco artistas de renombre internacional, cinco espacios icónicos. El Festival Flora regresa a Córdoba, con su octava edición, fiel a su cita con octubre consagrado como el mayor evento de arte floral contemporáneo y botánico del mundo.

Con la temática 'Futuro', el Festival Flora se celebra del 13 al 23 de octubre incluye en su cartel de esta convocatoria a cinco artistas de reputación internacional La Musa de la Flores, Paula Anta, Putnam Flowers, Wagner Kreusch e Ikefrana, que expondrán sus instalaciones en Patio del Reloj de la Diputación de Córdoba, Palacio de Viana, Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, Palacio de Orive y el Museo Arqueológico.

Los cinco espacios abrirán sus puertas al público del 17 al 22 de octubre, sin necesidad de reserva previa para la visita, de 11.00 a 20.00 horas.

Instalaciones del Festival Flora. / Ramón Azañón

Palacio de Viana

El Palacio de Viana tiene doce patios y un jardín. Se trata de una casa señorial que perteneció a la aristocracia del siglo XV al XIX, hasta que en 1980 la III marquesa de Viana vendió la casa a la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba. Actualmente pertenece a la Fundación Cajasur. Cada patio del Palacio de Viana tiene su personalidad, su momento del día, su manera de complementar la belleza arquitectónica del edificio. El Patio de las Columnas es el más moderno y el mejor adaptado a actividades con público.

Flora 2024 en el Palacio de Viana. / MANUEL MURILLO

Aquí podrá verse la instalación de Wagner Kreusch.

Diputación de Córdoba

El Palacio de la Merced fue en su origen convento, más tarde hospicio y hoy alberga la Diputación de Córdoba. Frente a los jardines de Colón se alza este gran edificio barroco en el que destacan espacios como el claustro principal, una de las piezas más destacadas del Barroco andaluz, y el Patio del Reloj. Dentro de la rehabilitación del edificio realizada por Rafael de La-Hoz, uno de los impulsores de la modernización de la arquitectura española de la segunda mitad del siglo XX, se encuentra el diseño de este particular reloj vertical de sol de inspiración romana clásica, coronado por la escultura del Sol del artista Tomás Egea.

Flora 2024 en el Patio del Reloj de la Diputación de Córdoba. / Víctor Castro

Aquí podrá verse la instalación de La Musa de las Flores.

Palacio de Orive

También conocido como Casa de los Villalones, es uno de los más bellos edificios renacentistas de la ciudad, realizado por el arquitecto Hernán Ruiz II en 1560. Supuestamente, este inmueble fue construido sobre el solar de una antigua casa de la familia de los Hoces. En la actualidad, esta edificación es utilizada como sede de las Delegaciones Municipales de Cultura, Patrimonio Histórico y Promoción de la Ciudad. El palacio posee dos patios, en torno a los cuales se distribuyen las estancias.

Instalación en Palacio de Orive en la edición de 2024. / Víctor Castro

Aquí podrá verse la instalación de Ikefrana.

El Patio de los Naranjos en la Mezquita-Catedral

El Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba, considerado por numerosas fuentes “el jardín vivo más antiguo de Europa”, se convirtió en 2021 en uno de los espacios icónicos del festival. Ese lugar al que sueñan venir botánicos, paisajistas y artistas florales de todas partes del planeta, y en el que resuenan siglos de historia, se convierte por unos días en espacio para la creación floral contemporánea. La historia del Patio de los Naranjos es tan larga y apasionante como la de la propia Mezquita-Catedral. El antiguo patio de abluciones de la época califal dará paso al patio cristiano: de acoger la purificación ritual previa al rezo musulmán y convertirse en un punto de encuentro social para la sociedad cordobesa, pasará a ser en uno de los escenarios esenciales para el desarrollo del ceremonial católico de la Catedral.

Instalación artística de Flora 2024 en el Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral de Córdoba. / VÍCTOR CASTRO

Aquí podrá verse la instalación de Putnam Flowers.

Museo Arqueológico

Flora 2025 recupera en esta edición el espacio del Patio II del Museo Arqueológico. La planta cuadrangular del palacio de los Páez de Castillejo (que data del siglo XVI) se organiza en torno a dos patios. El primero es rectangular, sirve de acceso y presenta un estanque central. Está conectado al segundo mediante una galería abierta de arcos de medio punto, siguiendo el modelo italiano del siglo XVI. El segundo patio, con doble altura de arcos de medio punto, sirve de organizador de la antigua vivienda.

Instalación de Flora 2022 en el Museo Arqueológico / Manuel Murillo

Aquí podrá verse la instalación de Paula Anta.

