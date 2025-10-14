Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los fallecidos en Córdoba el martes 14 de octubre

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 15 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Manuel Escobar López

La inhumación está prevista a las 16:45 horas en el Cementerio La Fuensanta G

