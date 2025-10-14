Facua denuncia el "grave deterioro" del acerado y la "falta de mantenimiento" en el Paseo de la Ribera

Facua Córdoba ha denunciado el "preocupante deterioro" que presenta el acerado del Paseo de la Ribera, donde "la falta de mantenimiento por parte del Ayuntamiento de la capital está generando una situación de riesgo real y constante para vecinos y transeúntes". La asociación ha advertido de que en numerosos puntos del paseo pueden observarse baldosas sueltas, hundimientos, baches y zonas levantadas por las raíces de los árboles. Esta situación, ha dicho Facua, "además de poner en peligro la seguridad de los ciudadanos, contraviene las obligaciones de conservación, mantenimiento y adecuación de las vías públicas municipales que competen al Consistorio, conforme al ordenamiento jurídico vigente".

Facua ha exigido una actuación "inmediata" que restaure en el Paseo de la Ribera "las condiciones adecuadas de seguridad y accesibilidad propias de una de las áreas más concurridas y representativas del casco urbano". Sin embargo, han asegurado desde la asociación, "hasta el momento, el concejal de Participación Ciudadana e Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, no ha puesto en marcha medidas eficaces para solucionar esta situación".

Una de las imágenes remitidas por Facua para denunciar el mal estado del Paseo de la Ribera. / CÓRDOBA

La asociación ha recordado que esta circunstancia "vulnera las obligaciones legales de conservación y mantenimiento de las vías públicas que corresponden al Ayuntamiento, de acuerdo con el artículo 25.2.d de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 7/2015, que exige garantizar condiciones de seguridad, salubridad y accesibilidad urbana".

Actuar para prevenir accidentes

Por todo ello, Facua ha exigido al Ayuntamiento que "actúe de inmediato, acometiendo las reparaciones necesarias y estableciendo un plan de mantenimiento periódico que evite el progresivo deterioro del acerado. La falta de conservación no solo afecta a la seguridad de los peatones, sino también a la imagen de la ciudad y al atractivo turístico de una de sus principales zonas de paseo junto al río Guadalquivir". La organización ha subrayado que "no basta con poner en marcha planes de asfaltado o repavimentación de calzadas para mejorar la circulación de vehículos. El Ayuntamiento también debe cumplir con su deber de garantizar aceras seguras y dignas para todos los ciudadanos".

Desde la asociación han insistido en que el deterioro del acerado no solo afecta a la estética urbana, "sino también a derechos fundamentales como la seguridad y la accesibilidad universal". Por ello, ha instado al Ayuntamiento a actuar con responsabilidad "antes de que haya que lamentar accidentes evitables" y ha advertido de que la administración debe asumir su responsabilidad patrimonial en los casos en los que el mal estado de las aceras provoque daños a los ciudadanos.

Por último, la asociación ha aconsejado a la ciudadanía que, en caso de sufrir un accidente en la vía pública como consecuencia del mal estado del pavimento, soliciten la intervención inmediata de la Policía Local para que levante atestado de lo ocurrido, y, en su caso, requieran asistencia sanitaria, a fin de poder realizar posteriormente la reclamación correspondiente ante el Consistorio cordobés.