Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Distinción

Enrique Cantillo recibe la Medalla de Oro del Ateneo de Córdoba

Enrique Castillo, Medalla de Oro del Ateneo

Enrique Castillo, Medalla de Oro del Ateneo

Ver galería

Enrique Cantillo, Medalla de Oro del Ateneo / Chencho Martínez

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Enrique Cantillo, director del Hospital San Juan de Dios, ha recibido la Medalla de Oro por parte del Ateneo de Córdoba, quien destaca su trayectoria y su aportación a la salud en Andalucía. El acto se ha celebrado en el Círculo de la Amistad y ha contado con actuaciones musicales, baile y poesía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents