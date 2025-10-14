Distinción
Enrique Cantillo recibe la Medalla de Oro del Ateneo de Córdoba
Enrique Cantillo, director del Hospital San Juan de Dios, ha recibido la Medalla de Oro por parte del Ateneo de Córdoba, quien destaca su trayectoria y su aportación a la salud en Andalucía. El acto se ha celebrado en el Círculo de la Amistad y ha contado con actuaciones musicales, baile y poesía.
