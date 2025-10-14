Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rutas en noviembre

Las Cuevas de las Nieves, el Castillo de la Isabela o la Piedra Horadada: el Ayuntamiento te invita a conocer las barriadas periféricas de Córdoba

Participación Ciudadana propone viajes en autocar para conocer la historia y actualidad de Villarrubia, Cerro Muriano o El Higuerón

Las excavaciones de Ategua muestran un templo romano anterior al anfiteatro.

Las excavaciones de Ategua muestran un templo romano anterior al anfiteatro. / Víctor Castro

Irina Marzo

CÓRDOBA

La Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba va a poner en marcha el proyecto Conoce las barriadas periféricas para acercar y dar a conocer los barrios de Villarrubia, El HiguerónTrassierraAlcolea, Levante Este (Carrera del Caballo), Cerro Muriano y Santa Cruz entre la población de Córdoba. La junta de gobierno local aprobó este martes esta iniciativa que cuenta con un presupuesto de 12.926 euros y va a dirigida a personas de todas las edades.

El delegado de Participación Ciudadana, Miguel Ruiz Madruga, explicó que la idea es promocionar y fomentar el conocimiento de la vecindad de esas barriadas periféricas, así como el entorno natural, la cultura, historia, los rincones inéditos, la gastronomía y las tradiciones de los mismos. Habrá una ruta por barrio, al que se llegará desde Córdoba en autocar, y todas ellas serán gratuitas.

Lugares de interés

El proyecto incluirá una visita guiada a cada uno de estos barrios para 60 personas aproximadamente, acompañados de guías especializadas. De este modo, en El Higuerón se visitarán la Iglesia de San Isidro Labrador, el aeropuerto y el Centro de Recepción de Visitantes de Medina Azahara; en Cerro Muriano, el Museo del Cobre, el Cerro de la Coja, los restos de fundiciones de la Córdoba Copper Company, la Piedra Horadada, la Parroquia de Santa Bárbara y la antigua estación de Obejo.

En Santa Cruz, la visita comenzará en el yacimiento de Ategua y se irá al antiguo silo, al horno La Tradición y a la Iglesia de Santa Cruz, además del al estudio del escultor cordobés José M.a Serrano Carriel. En Villarrubia, se verán las Cuevas de las Nieves, la fábrica de levadura y la Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen. En Trassierra, la Fuente del Elefante, el museo micológico o la Iglesia de Sta. María de Trassierra; mientras que en Alcolea se irá al Puente de Alcolea, al Castillo de la Isabela, a la ermita y a la Parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles. Por último, en el distrito Levante Este se visitarán la zona de Paraíso Arenal, el Santuario de la Virgen de Linares y el entorno natural de la zona.

Vista de la Fuente del Elefante, que hoy preside una réplica del original.

Vista de la Fuente del Elefante, que hoy preside una réplica del original. / José Aumente Rubio

Tras la ruta, se recibirá a las personas visitantes en los centros cívicos de referencia con una exposición fotográfica sobre la historia y evolución del barrio, que continuará con una presentación por parte de representante de Alcaldía y de la presidencia del consejo de distrito. Por último, la ruta concluirá con una degustación de productos de la zona, ofrecidos por una empresa de catering.

A partir del 20 de octubre, el Ayuntamiento informará de los plazos para las inscripciones de estas rutas que se celebrarán del 8 al 29 de noviembre (salvo modificación por cuestiones organizativas). En concreto, la ruta de El Higuerón será el 8 de noviembre; Cerro Muriano, 9 de noviembre; Santa Cruz:, 15 de noviembre; Villarrubia, 16 de noviembre; Trassierra, 22 de noviembre; Alcolea, 23 de noviembre y Levante Este, 29 de noviembre.

