Salud
Cruz Roja atendió a 109 personas en su dispositivo por el Magno Vía Crucis de Córdoba
La mayoría de las asistencias fueron de carácter leve, aunque tres personas tuvieron que se trasladadas al hospital
El dispositivo sanitario de Cruz Roja ha realizado un balance de sus actuaciones por el Magno Vía Crucis de Córdoba, celebrado el pasado sábado. En total, fueron 109 las personas atendidas, "la mayoría por cuestiones de escasa gravedad, como alteraciones de consciencia, pequeñas heridas o malestar general", asegura esta entidad en una nota de prensa. Solo en tres casos, la persona asistida por el voluntariado de la institución humanitaria tuvo que ser trasladada a un hospital.
Perfil de las personas atendidas
En cuanto al perfil de las personas atendidas, 68 fueron mujeres y 41 hombres; 13 eran menores de edad y la gran mayoría (88) formaba parte del público que acudió a disfrutar del evento
Más de medio centenar de personas y cuatro ambulancias conformaron el dispositivo preventivo especial preparado por Cruz Roja con motivo del Magno Vía Crucis. Con este despliegue de recursos humanos y materiales, la entidad trató de "garantizar que hubiera en todo momento medios suficientes para cubrir cualquier emergencia sanitaria que se pudiera producir en el transcurso de la tarde y noche en alguno de los puntos que conformaban el recorrido de este gran desfile cofrade", continúa la nota.
Operativo
El operativo de la institución humanitaria -organizado en coordinación con la Agrupación de Hermandades y Cofradías y el Ayuntamiento de Córdoba- se completó con tres puestos sanitarios, un centro móvil de operaciones, dos vehículos de intervención rápida (uno de ellos medicalizado) y cinco equipos de voluntariado a pie.
De igual modo, hubo un jefe de operaciones ubicado en el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal), el centro neurálgico de la seguridad de este evento.
El operativo de la institución humanitaria estuvo conformado por voluntariado en su mayoría de Córdoba -aunque hubo apoyo de Jaén, Granada, Sevilla y Badajoz-, con perfiles multidisciplinares que incluían a médicos/as, enfermeros/as, socorristas, auxiliares de transporte sanitario, coordinadores asistenciales y operadores de comunicaciones.
- Los parcelistas celebran la llegada de servicios: «Llevamos toda una vida esperando»
- Así será la nueva ronda Norte de Córdoba
- Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indeminzar a la empresa de la grúa con 304.344 euros
- La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
- El Ayuntamiento de Córdoba inicia una campaña para no dar de comer a las palomas y anuncia sanciones
- Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba
- Ouigo lanza una promoción de billetes desde 9 euros para viajar de Córdoba a Madrid, Sevilla y Málaga