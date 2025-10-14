¿Quién es quién en Flora 2025? Estos son los cinco artistas que participan en el Festival

El mes de octubre vuelve a ser sinónimo de flores y vegetación en Córdoba con celebración del Festival Flora, el mayor evento de arte floral contemporáneo y botánica del mundo, que este año cumple su octava edición con la participación de artistas internacionales de reconocido prestigio.

La capital se convierte en el epicentro de la arquitectura floral del 13 al 23 de octubre con la premisa de cinco artistas y cinco escenarios (Diputación, Palacio de Viana, Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, Palacio de Orive y el Museo Arqueológico). Estos son los creadores que presentarán sus propuestas este año en Córdoba.

La Musa de las Flores (México)

Gabriela Salazar (San Luis Potosí, México), la mujer que se encuentra tras el evocativo nombre de La Musa de las Flores, es conocida por su estilo romántico y exuberante. Como sucede con muchos de los artistas que participan en FLORA, en los cuales la mirada artística complementa la perfección técnica, su trayectoria no comenzó en lo floral, sino en otra disciplina: en su caso, la arquitectura de interiores.

Atribuye su estética a su vínculo con la naturaleza y al cultivo de sus propias flores: en su jardín de Valle de Bravo observa el contorno de las plantas y los árboles, prestando especial atención a sus movimientos espontáneos y a las formas suaves y elegantes. Salazar imparte talleres y diseña eventos en todo el mundo, y es autora del libro The Artistry of Flowers: Floral Design by La Musa de las Flores, publicado por Rizzoli.

Gabriela Salazar, la Musa de las Flores. / CÓRDOBA

Expondrá en el Patio del Reloj de la Diputación de Córdoba.

Paula Anta (España)

El trabajo de Paula Anta (Madrid, España) se desarrolla principalmente en fotografía, instalación y escultura. La línea conceptual del trabajo de Anta se centra en mostrar el significado de cada paisaje como un hecho cultural en sí mismo. La relación entre la naturaleza y la artificialidad, unida a las estructuras creadas por el hombre, la historia y el viaje, configuran el camino de su obra.

A nivel internacional, su obra ha sido expuesta en la antigua Residencia de los Embajadores de España (Washington D.C.), el Nobel Prize Museum (Suecia), la Bienal de Dakar en Museo Boribana (Senegal), la Fundación Nirox (Sudáfrica) y la Academia de España en Roma. En España, su obra se ha contemplado en centros como Matadero Madrid, Tabacalera, La Laboral, Centro Niemeyer, Círculo de Bellas Artes de Madrid, CCCB o Sala Vimcorsa, y forma parte de colecciones como las de Banco de España, DKV, Pilar Citoler, Ankaria y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Paula Anta. / CÓRDOBA

Su propuesta se instalará en el Museo Arqueológico (Patio II).

Putnam Flowers (Estados Unidos)

Michael Putnam (California, Estados Unidos), creador de Putnam Flowers, es un aclamado artista floral afincado en la ciudad de Nueva York. Su estética orgánica y romántica ha cautivado a prestigiosas marcas de moda, publicaciones líderes (Harper’s Bazaar, Vogue, New York Times, InStyle…) y a una distinguida lista de clientes, entre los que se cuentan algunas de las celebrities más conocidas del mundo.

Su visión creativa se inspira a menudo en sus viajes y en los años de estudio que pasó viviendo en Japón. Todo ello ha dado forma a un enfoque singular en sus instalaciones florales, en el que destaca un profundo instinto y una franca devoción por la belleza.

Michael Putnam, creador de Putnam Flowers. / CUP DE COUPLE

Su instalación se exhibirá en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral.

Wagner Kreusch (Brasil)

Florista brasileño afincado en Londres, Kreusch (Florianópolis, Brasil) es conocido por su larga trayectoria dedicada a la enseñanza de la floristería y por la fuerza visual y escultórica de sus composiciones, fuertemente influenciadas por el ikebana contemporáneo. Hijo de florista, su contacto con la naturaleza se desarrolló desde muy temprana edad en entornos naturales vírgenes que hoy están en constante amenaza en su país natal, lo que ha provocado en él una sensibilidad especial hacia los desastres ecológicos.

Tanto desde la enseñanza como desde sus creaciones trata de destacar la importancia de la conciencia en la figura del artista floral, con la esperanza de que más personas puedan experimentar su poderoso potencial sanador y comprometerse con la fragilidad de nuestros entornos naturales.

Wagner Kreusch / CÓRDOBA

Estará en el Palacio de Viana.

Ikefrana (España)

Ikefrana es el nombre artístico de Francisco José García Almodóvar, ganador de la convocatoria Patio Talento 2025. Nacido en Ciudad Real, no llegó a las flores por vocación, según sus propias palabras, “sino por memoria”. En su infancia manchega, “las flores no eran ornamento, sino lenguaje cotidiano”. Esa memoria vegetal es hoy el corazón simbólico de su obra.

En 2020 fundó Ikefrana, un proyecto experimental inspirado en el ikebana japonés, donde explora el equilibrio entre vacío, emoción y materia viva. Entre sus colaboraciones recientes destacan firmas como Le Labo o Prada, para quienes ha desarrollado intervenciones florales que oscilan entre el minimalismo poético y la expresión matérica más libre.

García Almodóvar concibe el arte floral no como decoración, sino como acto consciente. “Como una forma de cuidar, de cuestionar, de acompañar”.

Ikefrana / RAQUEL NÚÑEZ

En el Palacio de Orive.

Más información sobre el Festival Flora 2025.