Córdoba dispone solo de 592 viviendas de nueva construcción a la venta

El mercado inmobiliario de Córdoba ofrece apenas 592 viviendas de nueva construcción y esta oferta podría agotarse en medio año si continúa el ritmo de venta. De este modo, el sector reivindica el desarrollo de nuevas promociones ante una demanda que no decrece, pese a la subida de hasta el 15% experimentada en los precios en el último año. Las miradas se dirigen ahora al PAU O-4 Huerta de Santa Isabel Oeste (un nuevo barrio próximo a Miralbaida), donde se espera la construcción de 3.663 viviendas (1.944, de VPO) en los próximos años.

El suelo se encuentra ya en urbanización, pero Juan Manuel Gómez, responsable del portal Obra Nueva en Córdoba, augura que, «difícilmente, habrá entregas (de inmuebles) antes de 2029». Este consultor inmobiliario describe como «crítica» la situación del mercado residencial de nueva construcción en la ciudad y detalla que en estos momentos cuenta con 53 promociones activas, con 2.802 viviendas en comercialización, «pero estimamos que el 78,87% ya están vendidas». Esto se traduce en que hay 592 viviendas disponibles, «una cifra que podría desaparecer en un plazo de cinco a siete meses», estima.

Un mercado "extremadamente activo"

En su opinión, «el mercado está extremadamente activo, incluso con los precios al alza». Como resultado, el sector permanece a la expectativa ante el desarrollo del PAU O-4, Huerta Santa Isabel Oeste, que «será la gran bolsa de suelo de los próximos años», valora. Se espera el lanzamiento de las primeras promociones a mediados o finales de 2026, pero Juan Manuel Gómez recuerda que la VPO podría adelantarse si se aprueba la simultaneidad de los trabajos de urbanización y los de edificación solicitada por el Ayuntamiento de Córdoba.

Obras de construcción de viviendas en Córdoba. / Manuel Murillo

Por otra parte, Neinor Homes informa ya sobre su futura promoción en el PP-O2, Ciudad Jardín de Poniente, aunque todavía no se ha iniciado la urbanización.

En cuanto a la vivienda protegida, Juan Manuel Gómez también explica que las 459 viviendas activas ya han sido vendidas y el acceso a una VPO «se ha convertido en una misión imposible». A su juicio, «Córdoba necesita promociones nuevas ya y si no se actúa, no habrá viviendas ni para quien puede pagar una libre ni mucho menos para quien necesita una VPO», asegura.

Precios

Los precios de las viviendas nuevas oscilan entre los 132.500 euros que cuesta la más económica, un inmueble de un dormitorio en Central Lofts & Apartments, y los 450.000 o 500.000 euros que se piden por bajos y áticos en la zona de La Arruzafa.

No obstante, una vivienda media de tres dormitorios ubicada en la zona de Turruñuelos o en Acera Fuente de la Salud puede rondar los 230.000 o 250.000 euros, teniendo en cuenta que todos estos precios no incluyen el IVA ni el garaje o el trastero.

Como consecuencia de la falta de actividad en el sector, desde Obra Nueva destacan que «a la escasez de mano de obra en la construcción se suma ahora la fuga de perfiles cualificados, directivos y agentes comerciales están dejando Córdoba para trasladarse a otras provincias, especialmente, aquellos vinculados a las grandes promotoras».