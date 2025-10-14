Córdoba alcanza el 85% de ocupación en el puente del Pilar, diez puntos más que el año pasado

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, han celebrado este martes los datos de ocupación turística registrados en la ciudad durante el puente del Pilar. Según los datos facilitados a los medios, tras la firma del convenio relativo al control de viviendas turísticas, la ocupación ha alcanzado el 85%, superando las expectativas iniciales del 77%, lo que supone diez puntos más que la registrada en las mismas fechas del año pasado.

Ambos han achacado la afluencia de turistas a la celebración del Magno Vía Crucis el pasado sábado, un acontecimiento que no se celebró el año pasado y que ha aumentado la media de ocupación por encima de la andaluza, que se situó en el 83%. Según Bernal, "no se debe solo a que hayamos tenido buen tiempo sino a que se ha celebrado un acontecimiento especial no solo del año sino del quinenio".

Identidad e idiosincrasia

En este sentido, el consejero ha destacado que las ciudades andaluzas no solo en Semana Santa sino en este tipo de eventos se convierten en museos de arte sacro, destacando a la vez que "más del 80% de las expresiones artísticas que se exponen en Andalucía, tanto de pintura como de escultura son de arte sacro". De esta forma, ha recalcado lo razonable "del empeño y compromiso de enseñar y expresar permanentemente esta disciplina artística, como parte de la identidad y la idiosincrasia de lo que somos desde el punto de vista social y cultural".