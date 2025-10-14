EL TIEMPO
¿Adiós a los 30 grados? Este es el día del final del ‘veroño’ en Córdoba
El ambiente de bochorno se ha instalado en la capital en las últimas semanas
¿Cansado del calor en Córdoba? Aunque las temperaturas se mantienen lejos de las máximas sofocantes de otras épocas del año, el ‘veroño’, ese híbrido entre el verano y el otoño, resiste en la capital donde desde hace semanas permanece la sensación de bochorno y no hay atisbo del cambio de estación ni tampoco de armario.
La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a que esta sensación térmica perdurará aún varias jornadas y durante la presente semana, pues aunque de cara al sábado y domingo la máxima prevista es de 29 grados, la humedad relativa seguirá siendo alta, sin apenas variación térmica al resto de la semana.
Córdoba, por debajo de los 30 grados
Así, la Aemet indica que las máximas se mantendrá en los 31 grados este miércoles y en los 30º el jueves y viernes, con mínimas que oscilarán entre los 13 y 15 grados.
De cara al fin de semana, el sábado se espera una horquilla de entre 13 y 29 grados; y el domingo, una mínima de 14º y máxima de 29.
Caída de temperaturas en Córdoba
Con esta evolución de los termómetros, el primer día de bajada significativa de las temperaturas será el lunes 20 de octubre, en el que el mercurio no subirá de los 27 grados, con mínima de 14º.
A la espera de que avance el pronóstico de la Aemet, otros portales meteorológicos indican que esta tendencia se mantendrá a partir de esa jornada, con valores que rara vez escalarán a los 29 grados, y que podrían caer a máximas de 24 y 25 grados en los últimos compases del mes de octubre.
En cuanto a las mínimas, no habrá variaciones significativas, manteniéndose en el entorno de los 14 a 16 grados.
