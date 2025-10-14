Actividades paralelas del Festival Flora 2025: lo que no te puedes perder

El Festival Flora 2025 celebra este año en Córdoba su octava edición con la simbiosis de cinco artistas y cinco espacios donde rendir tributo a la arquitectura floral.

Del 13 al 23 de octubre, la capital se convierte en el epicentro mundial del arte floral con la participación de La Musa de la Flores, Paula Anta, Putnam Flowers, Wagner Kreusch e Ikefrana, que expondrán sus creaciones en el Patio del Reloj de la Diputación de Córdoba, Palacio de Viana, Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, Palacio de Orive y Museo Arqueológico.

Una vez más, la exhibición llega acompañada con un programa de actividades paralelas con más de 100 propuestas que repiten el carácter multidisciplinar del Festival: de la divulgación y la ciencia, pasando por el cine, la danza, la música y el arte.

Entre las novedades de esta edición destaca los espectáculos de música, danza y audiovisual creados para la ocasión por Antonio Ruz, Isabel Do Diego y el artista Juan.

Instalaciones del Festival Flora. / Ramón Azañón

[Amplía el gráfico aquí]

De La Normal al cine expandido

Así, el 13 de octubre, Caballerizas Reales acogerá la representación de 'Agro', un espectáculo de danza creado para la ocasión por La Normal, la compañía dirigida por el prestigioso coreógrafo Antonio Ruz. El 18 de octubre será el turno de 'Enflorecida', un concierto escénico de Isabel Do Diego en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco. Y el 22 de octubre, una sesión de cine expandido y música bajo el título de 'Intervalo de confianza' a cargo del artista Juan (Juan López López). Para acceder a estos eventos hay que reservar las entradas en la web del festival.

Isabel Do Diego. / CÓRDOBA

Flora Mini

El Festival, en colaboración con la Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba, convoca por primer año el Certamen FLORA Mini para centros escolares, con el objetivo de que alumnado y profesorado realicen una única instalación floral en su centro.

Alumnos y profesores crearán una instalación floral con materiales de desecho y reciclaje, inspirada en el tema de esta edición, 'Futuro’. Del 14 al 19 de octubre.

Encuentros Flora

Entre el 13 y el 19 de octubre se celebrarán los Encuentros Flora, en los que los artistas se encuentran cara a cara con su público para compartir su conocimiento y experiencia. Los encuentros son los siguientes:

Paula Anta. El 13 de octubre, a las 19.00 horas. Vimcorsa.

Wagner Kreusch. El 14 de octubre, a las 18.00 horas. Palacio de Viana.

La Musa de las Flores. El 14 de octubre, a las 19.00 horas. Hotel Eurostars Patios de Córdoba.

Putnam Flowers. El 15 de octubre, a las 19.00 horas. Jardines del Huerto de Orive.

Ikefrana. El 15 de octubre, a las 20.00 horas. En el Centro Luciana Centeno.

Los encuetntros requieren de reserva previa en la web.

Visitas guiadas a Flora 2025

Como en cada edición, el festival ofrecerá de manera gratuita y hasta completar aforo la opción de realizar visitas guiadas a las cinco instalaciones, tanto durante el montaje de las mismas como una vez acabadas

Las visitas guiadas durante el montaje, que se celebraran por cuarto año, tendrán lugar los días 14, 15 y 16 de octubre, en dos turnos, a las 12.00 y 18.00 horas, partiendo desde el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba.

Público asiste a una de las propuestas del festival Flora 2024. / Víctor Castro

Mientras que las visitas a las instalaciones durante la apertura al público se celebrarán del 17 al 22 de octubre, con cuatro turnos de lunes a jueves (16.30, 17.00, 17.30 y 18.00) y ocho turnos el viernes, sábado y domingo (9.30, 10.00, 10.30, 10.45, 16.30, 17.00, 17.30 y 18.00). También se partirá del Palacio de la Merced.

Las visitas son gratuitas y están supeditadas a un aforo limitado, por lo que es preciso la reserva previa.

Flora dibujada

Exposición del colectivo Urban Sketchers Córdoba con dibujos realizados durante las ediciones pasadas del Festival. Del 14 al 25 de octubre, en el Palacio de Viana.

Velá de las Flores

El 19 de octubre, se celebrará la tercera Velá de las Flores, con el Mercado de Arte Joven, la proclamación de la Reina de las Flores y la fiesta performativa Unique!. De 11.00 a 21.00 horas, en el Quiosco Joven.

Cine y Flora

El cine El Tablero ofrece un ciclo de cine con cuatro miradas muy diferentes sobre el futuro y el mundo natural: Los espigadores y la espigadora (16 de octubre); Adiós, salvaje (17 de octubre), Reino animal (18 de octubre) y Nausicaä en el Valle del Viento (19 de octubre).

Paralelamente, la plataforma Filmin ofrece una selección de películas conectadas con la botánica, la naturaleza y el tema de FLORA 2025: Futuro.

Programa off

Del 13 al 23 de octubre, se desarrolla el programa off con diversas actividades y talleres que incluyen exposiciones, talleres de cerámica, talleres de decoración y creación de aromas botánicos, entre otros eventos. Más información en aquí.

La programación de Flora 2025 al completo, en este enlace.

Todos los detalles del Festival Flora 2025 aquí.