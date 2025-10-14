Córdoba acoge conferencias, conciertos y exposiciones en el marco del Magno Vía Crucis de la Diócesis

Con motivo del Magno Vía Crucis de la Diócesis de Córdoba, la ciudad acoge esta semana un programa de actividades culturales que combina historia, patrimonio y música, "pensado para acercar la riqueza de la tradición cofrade al conjunto de la ciudadanía", asegura la Agrupación de Cofradías en una nota de prensa.

Entre las iniciativas destacan especialmente dos conferencias que se organizan en el Centro de Recepción de Visitantes, junto a la Puerta del Puente. La primera, este martes 14 de octubre a las 20.30 horas, está al cargo de Carmen Jiménez Salcedo y se titula El proceso judicial de Jesús. La segunda, este miércoles 15 de octubre en el mismo horario, es Antes Santo que Beato. El legado de fray Álvaro de Córdoba, a cargo de Gonzalo Herreros.

Asimismo, la Plaza del Triunfo se convertirá en escenario de un Concierto Candlelight, interpretado por la banda de Redención, que tendrá lugar el viernes 17 de octubre a las 21.00 horas.

Exposiciones

Por su parte, las exposiciones también forman parte del proyecto patrimonial Instantes Sagrados, impulsado por la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, con la colaboración de la Delegación de Casco Histórico del Ayuntamiento de Córdoba. Este proyecto tiene como objetivo "poner en valor la huella viva de la religiosidad popular en el entramado urbano del Casco Histórico de la ciudad", explica la Agrupación en la nota. Esta entidad "agradece expresamente el apoyo institucional y la sensibilidad mostrada hacia este programa, que une patrimonio, historia y ciudadanía".

Palco de autoridades en la carrera oficial del Magno Vía Crucis. / CÓRDOBA

Instantes Sagrados se articula en dos líneas de actuación complementarias:

La Ciudad Cofrade: rutas guiadas por el casco histórico que permiten interpretar in situ los espacios más significativos de la tradición cofrade, generando una vivencia narrativa y sensorial donde el visitante comprende cómo el patrimonio se convierte en un elemento vivo. Intervenciones expositivas: