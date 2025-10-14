Religión
Córdoba acoge conferencias, conciertos y exposiciones en el marco del Magno Vía Crucis de la Diócesis
La Agrupación de Cofradías organiza diversas actividades
Con motivo del Magno Vía Crucis de la Diócesis de Córdoba, la ciudad acoge esta semana un programa de actividades culturales que combina historia, patrimonio y música, "pensado para acercar la riqueza de la tradición cofrade al conjunto de la ciudadanía", asegura la Agrupación de Cofradías en una nota de prensa.
Entre las iniciativas destacan especialmente dos conferencias que se organizan en el Centro de Recepción de Visitantes, junto a la Puerta del Puente. La primera, este martes 14 de octubre a las 20.30 horas, está al cargo de Carmen Jiménez Salcedo y se titula El proceso judicial de Jesús. La segunda, este miércoles 15 de octubre en el mismo horario, es Antes Santo que Beato. El legado de fray Álvaro de Córdoba, a cargo de Gonzalo Herreros.
Asimismo, la Plaza del Triunfo se convertirá en escenario de un Concierto Candlelight, interpretado por la banda de Redención, que tendrá lugar el viernes 17 de octubre a las 21.00 horas.
Exposiciones
Por su parte, las exposiciones también forman parte del proyecto patrimonial Instantes Sagrados, impulsado por la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, con la colaboración de la Delegación de Casco Histórico del Ayuntamiento de Córdoba. Este proyecto tiene como objetivo "poner en valor la huella viva de la religiosidad popular en el entramado urbano del Casco Histórico de la ciudad", explica la Agrupación en la nota. Esta entidad "agradece expresamente el apoyo institucional y la sensibilidad mostrada hacia este programa, que une patrimonio, historia y ciudadanía".
Instantes Sagrados se articula en dos líneas de actuación complementarias:
- La Ciudad Cofrade: rutas guiadas por el casco histórico que permiten interpretar in situ los espacios más significativos de la tradición cofrade, generando una vivencia narrativa y sensorial donde el visitante comprende cómo el patrimonio se convierte en un elemento vivo.
- Intervenciones expositivas:
- Exposición urbana: El Escenario Efímero de la Fe. Ubicada en la ronda de Isasa, transforma el espacio público en un escenario cultural vinculado al Magno Vía Crucis, resaltando la dimensión colectiva y efímera de la fe en la ciudad.
- Exposición en la Galería del Cardenal Salazar: Pasión en la Memoria del Casco Histórico. Un recorrido histórico y visual por las transformaciones del espacio procesional en Córdoba, a través de fotografías que permiten analizar el fenómeno cofrade desde el urbanismo, el arte sacro y las prácticas sociales, mostrando cómo la tradición ha habitado y resignificado la ciudad a lo largo del tiempo.
