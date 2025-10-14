El casco antiguo y el barrio de Levante destacan en Córdoba en el mercado de viviendas de segunda mano

Las zonas conformadas por centro y casco histórico, Levante y Fátima, y Brillante, Trassierra y El Naranjo sobresalen en la oferta de viviendas de segunda mano en Córdoba, de acuerdo con la información publicada por el portal Idealista. En total, este publica los anuncios de 4.107 inmuebles en venta, entre los que se encuentran casas y pisos, con un precio medio de 1.706 euros por metro cuadrado.

La opción más barata es una casa de 41 metros cuadrados en el Campo de la Verdad, que ha sido «ocupada ilegalmente», según detalla el anuncio, y se vende por 12.000 euros sin posibilidad de visitarla. Los compradores también pueden encontrar alternativas como la adquisición de parte de un piso en el Sector Sur por 14.500 euros. En el otro extremo, aparece un conjunto de cuatro viviendas en la plaza de La Corredera por 4,1 millones de euros. También se ofrece una casa de 598 metros cuadrados, que se vende por 2,2 millones de euros en el casco histórico.

Anuncios de pisos en una inmobiliaria cordobesa. / A. J. González

Sector Sur, el más económico

De otro lado, el portal Fotocasa publica 5.419 anuncios de viviendas en venta en Córdoba. En este caso, las ofertas más económicas vuelven a localizarse en el Sector Sur. Entre los inmuebles más destacados se halla un piso de 800 metros cuadrados, nueve habitaciones y ocho baños, localizado en la calle Sevilla y a la venta por 1,5 millones de euros.