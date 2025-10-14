El Ayuntamiento de Córdoba comienza a retirar 26 cabinas de teléfonos y siete quioscos en desuso

La junta de gobierno local adjudicó este martes un contrato para la retirada de cabinas telefónicas y los quioscos de la vía pública que se encuentran en desuso en Córdoba. La empresa Antroju será la encargada de acometer este encargo del Ayuntamiento de Córdoba por un importe de 63.082 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Además de la retirada de estos elementos del mobiliario urbano que afean la estética urbana de la ciudad y que dificultan el tránsito de personas por sus zonas de influencia, la contratista renovará también el asfaltado sobre el que se asientan. Se incluye también la mejora de la pavimentación de las zonas donde ya se retiraron muchas cabinas telefónicas en 2022.

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, informó de este contrato al término de la junta de gobierno local e indicó que la delegación tiene ya sobre la mesa más peticiones para la retirada de mobiliario urbano en desuso, lo que dará lugar a una segunda actuación.

Cabinas y quioscos

En total, se retirarán un total de 26 cabinas y de siete quioscos, ubicados en distintos barrios de la capital cordobesa. Sobre las cabinas, se indica que, esas 26 que aún quedan, no fueron retiradas por sus titulares cuando se acometieron estas tareas hace años. En cuanto a los quioscos, los siete que van a desaparecer se encuentran en la actualidad sin actividad por diversos motivos (baja provisional, revocación de licencia o renuncia expresa de sus titulares, entre otros).

Miguel Ángel Torrico y Miguel Ruiz Madruga, en la rueda de prensa tras la junta de gobierno local. / RAFAEL MELLADO

Convenio con Anfane

En otro orden de cosas, el portavoz del gobierno local, Miguel Ángel Torrico, informó de otros asuntos abordados en la junta de gobierno local como la aprobación de un convenio entre el Ayuntamiento de Córdoba y la asociación Anfane para la defensa del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión. El edil del PP detalló que el convenio pretende acercarse a la problemática familiar de estas personas en Córdoba para poder intervenir; informar y asesorar sobre los recursos públicos existentes derivar a los afectados a organismos públicos y privados, ofrecer las instalaciones del Centro Habitacional de Emergencia a quienes lo requieran en Anfane e impulsar actividades para recuperar la autoestima de personas con problemas de acceso a la vivienda. El Ayuntamiento dotará este convenio con una ayuda a Anfane de 40.000 euros.

Asimismo, se acordó la prórroga del contrato para la celebración de la Fiesta de Nochevieja de 2026 a la empresa Grupo Cero Enterteiment por un importe de 27.890 euros, y el programa Patios en Navidad 2025 que contará con un importe de 24.000 euros.