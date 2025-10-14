Acceso gratuito
Más 115 caballos de pura raza árabe llegarán esta semana a Córdoba para el Campeonato de España
Las Caballerizas Reales acogen la cita anual más importante de esta categoría, del 17 al 19 de octubre
La Asociación Española de Criadores de Caballos Árabes (AECCA) junto a Córdoba Ecuestre llevarán a cabo desde el viernes 17 al domingo 19 de octubre el Campeonato de España del Caballo Pura Raza Árabe, enmarcado dentro de la Feria Internacional del Caballo de Córdoba, Cabalcor 2025.
Se trata de la cita más importante del calendario anual, en nuestro país, de dicha raza. Más de 115 ejemplares y 42 ganaderías nacionales de toda Europa, Emiratos Árabes y América competirán por lograr los trofeos más importantes de este Campeonato de España del Caballo Árabe 2025.
Viernes 17 de octubre
En el marco incomparable de las Caballerizas Reales de Córdoba, inaugurará la jornada matutina, en horario de 10.00 a 13.00 horas, el 4º Campeonato de Líneas Españolas, una categoría que pone en valor la cría nacional y el trabajo de los criadores españoles en la mejora y preservación del caballo árabe.
Los ejemplares serán evaluados por un jurado especializado bajo estrictos criterios de morfología, movimiento y fidelidad al estándar racial, destacando las características propias de las líneas desarrolladas en territorio español. Esta fase del campeonato no solo tiene valor competitivo, sino también cultural y genético, al fomentar el reconocimiento y la promoción de nuestra tradición equina.
Sábado 18 de octubre
La jornada del sábado dará paso al 45º Campeonato Nacional de Caballos Árabes. En el turno de mañana de 9.00 a 14.00 horas, se celebrarán las Clases de Potras y Potros Jóvenes, donde los ejemplares más jóvenes del caballo árabe competirán en distintas categorías por edad y sexo. Esta fase representa el futuro de la raza, destacando cualidades morfológicas, movimientos y temperamento, bajo la atenta mirada del jurado internacional.
En la jornada de la tarde de 16.00 a 20.00 horas, será el turno de las Clases de Yeguas y Sementales, un momento clave del campeonato que reúne a los ejemplares adultos más destacados. Estos concursos permiten valorar la evolución genética, la calidad reproductiva y el equilibrio funcional de los caballos árabes más consolidados.
Domingo 19 de octubre
Durante la mañana del domingo, de 9.00 a 12.30, se desarrollarán los Campeonatos Finales, donde competirán los campeones de cada clase para disputar los títulos nacionales en las distintas categorías: potros, potras, yeguas y sementales. Esta etapa es la más esperada del certamen, donde se coronan los Mejores Ejemplares del 45º Campeonato Nacional.
Posteriormente, se celebrará el Acto de Homenajes y Entrega de Premios, con reconocimientos a criadores, ejemplares destacados, jueces y colaboradores. Un momento institucional que pone en valor el trabajo y la dedicación de todos los actores implicados en el desarrollo de la raza árabe en España.
Como cierre al evento se ofrecerá una Exhibición de Doma Vaquera, disciplina tradicional española que combina elegancia, técnica y compenetración entre jinete y caballo. Esta actividad, abierta al público, comenzará a las 17.30 horas y rendirá homenaje a la tradición ecuestre andaluza y su vínculo con el caballo árabe.
El acceso a Caballerizas Reales para ver las competiciones del pura raza árabe será gratuito.
- Los parcelistas celebran la llegada de servicios: «Llevamos toda una vida esperando»
- Así será la nueva ronda Norte de Córdoba
- Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indeminzar a la empresa de la grúa con 304.344 euros
- La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
- El Ayuntamiento de Córdoba inicia una campaña para no dar de comer a las palomas y anuncia sanciones
- Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba
- Ouigo lanza una promoción de billetes desde 9 euros para viajar de Córdoba a Madrid, Sevilla y Málaga